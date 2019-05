El 2 de junio se designará al nuevo presidente del Tribunal Contencioso Electoral

LEA TAMBIÉN

Tras la posesión de los tres jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ese organismo continúa tramitando apelaciones relacionadas a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Los magistrados Ángel Torres, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz, ya oficializados como jueces principales, se suman a Arturo Cabrera y Patricia Guaicha, magistrados ratificados tras la evaluación hecha por el Cpccs Transitorio.



Representantes del TCE indicaron este martes, 21 de mayo del 2019, que los jueces aún no se reúnen para designar a las nuevas autoridades del Tribunal. Se prevé que sesionen el próximo 2 de junio del 2019 para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del organismo.



Entretanto, continua Joaquín Viteri como presidente encargado del TCE. Justamente, el magistrado refirió que desde el 17 de mayo pasado ingresaron 14 apelaciones relacionadas a los comicios. De ellas, nueve son recursos de apelación presentados en Los Ríos, otros dos en Cotopaxi y uno en Chimborazo.



Además, Viteri señaló que se presentaron dos apelaciones en contra de los resultados proclamados del Cpccs. Estas dos apelaciones fueron ingresadas por el excandidato, Fausto Lupera, y por el consejero alterno, David Rosero. Este martes, 21 de mayo, se efectuó el sorteo de las causas, para que los jueces posesionados aboquen conocimiento y puedan sustanciar los procesos.



Según datos del TCE, desde abril pasado ingresaron 134 recursos de apelación. De ellos, 119 ya fueron resueltos. Mientras no se resuelvan las dos apelaciones del Consejo de Participación Ciudadana, los siete consejeros electos en las urnas no podrán recibir credenciales ni ser posesionados por la Asamblea Nacional.