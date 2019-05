Juez fijó una fianza de USD 50 000 para levantar la orden de captura de Ricardo Patiño

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El juez de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, Marcelo Palomo, levantará la orden de prisión del excanciller Ricardo Patiño si este cancela una fianza de USD 50 000.

Ese valor se determinó en una audiencia de caución que se desarrolló la tarde de este 9 de mayo del 2019, en Latacunga.



Fernando Yávar, abogado de Patiño, fue quien solicitó este recurso. Según el abogado, el juez dispuso que ese valor se cancele de forma inmediata, pero de no hacerlo se mantendrá la prisión preventiva para Patiño, actualmente prófugo.



Tras la resolución, Yávar dijo que el valor era “desproporcionado”. “Mientras no converse con mi cliente, no puedo confirmar que estaríamos dispuestos a aceptar el valor que ha sido fijado por la Judicatura”, dijo.



Patiño es acusado por un supuesto delito de instigación, tras haber pronunciado un discurso en Latacunga, en el que llamaba a iniciar la lucha armada y “tomarse" las instituciones públicas.

Juan Carlos Machuca, quien denunció el caso, sostuvo que ahora Patiño podrá regresar al país. “Él dijo que no confía en la justicia; esperemos que con esta medida se presente a dar la cara a la justicia”.