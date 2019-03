Jimmy Jairala reconoce su derrota y desea éxitos a Cynthia Viteri, en la Alcaldía de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Jimmy Jairala atendió a los medios en su oficina privada, en la vía Samborondón. Hasta la noche del domingo la sede de Centro Democrático (CD) había sido su cuartel general, en el sur de Guayaquil.

“Mis mejores deseos para que la administración de Cynthia Viteri sea muy exitosa por el bien de Guayaquil; de la misma manera que la de Carlos Luis Morales, lo sea en Guayas”. Ese fue el mensaje principal en un comunicado que solo lo leyó ante la prensa.



Aceptó la derrota electoral, pero no permitió preguntas la mañana de este lunes 25 de marzo del 2019.



Vestía una camisa anaranjada, el color de CD. Mantenía reuniones con su equipo cercano.



En Guayaquil, con el 98,40% de las actas escrutadas, Cynthia Viteri obtiene el 52,81% de los votos y la ubica como virtual alcaldesa de la ciudad por el Partido Social Cristiano (PSC). Jairala obtiene el 31,75% de los votos.



Según dijo, la ciudad es mucho más que el deseo de un candidato o de un partido por ganar. Señaló que en Guayaquil debe haber una construcción colectiva y escuchar a los cientos de miles que votaron por su candidatura.



Añadió que los que votaron por él enviaron “el mensaje de que quieren una ciudad sin atropellos, abusos, persecución y abandono a grandes sectores”.



También señaló que enfrentó una lid electoral donde jugaron factores derminantes como la capacidad para difundir y posicionar los planes e ideas. "Esta pasa lamentablemente también por el tamiz de los recursos que se posean, de la apertura o cerco mediático para difundirlas y del respeto al juego limpio y a las normas que no siempre se cumplen".



Jairala había renunciado a la Prefectura del Guayas para postular a la alcaldía local y esperaba una alianza con el movimiento oficialista Alianza País (AP), que finalmente no se concretó. Ahora seguirá haciendo activismo político y dedicado a la actividad privada. Su familia y sus amigos llegaban esta mañana para saludarlo.