

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió remitir al Comité de Ética la denuncia presentada contra la legisladora Nuria Butiñá Martínez. La decisión contó con el respaldo de seis de sus integrantes, tras determinar que el expediente cumplía con los requisitos legales y formales.

Señalamientos en el caso de Nuria Butiñá

El informe de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) avaló que la denuncia incluía las firmas necesarias, la exposición de los hechos y pruebas testimoniales y documentales que sustentan la acusación. El caso ahora pasará a la instancia encargada de la investigación.

La acción fue impulsada por Mishel Mancheno Dávila, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien ingresó el documento a la Secretaría General del Parlamento el pasado 21 de agosto.

La denuncia recoge declaraciones de un exasesor de Nuria Butiñá, quien aseguró que la legisladora le habría solicitado una parte de su salario mensual. También se menciona la presunta alteración de una declaración juramentada con fecha retroactiva.

Estos hechos, de confirmarse, se opondrían al artículo 127 de la Constitución y al artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que prohíben a los asambleístas gestionar o recibir aportes económicos indebidos durante el ejercicio de sus funciones.



Posturas tras la decisión sobre Nuria Butiñá

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, se pronunció tras la resolución del CAL. Aseguró que no habrá espacio para conductas indebidas dentro del Parlamento. “Los cobros indebidos, la corrupción y el hostigamiento no tienen cabida en la Asamblea Nacional”, dijo, y recalcó que no se permitirá el uso del poder con fines de enriquecimiento personal.

En tanto, la asambleísta Mishel Mancheno evitó participar en la votación para garantizar imparcialidad, pero defendió la necesidad de dar trámite a este tipo de procesos. “No se puede dejar pasar actos reprochables que perjudican al bien común y a la Asamblea Nacional”, sostuvo.



Normativa que rige la investigación a Nuria Butiñá



Según los artículos 162 y 163 de la LOFL, las y los legisladores deben actuar con probidad, honestidad y vocación de servicio, además de abstenerse de percibir aportes o cuotas indebidas de su personal. El Comité de Ética será la instancia que defina la continuidad del proceso contra Nuria Butiñá en los próximos días.