Primer informe de nueva reforma tributaria estará listo esta semana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los legisladores esperan esta semana (del 25 al 1 de noviembre del 2019) consensuar dentro de sus bancadas una posición frente a la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria.

El Ejecutivo remitió el jueves 21 de noviembre del 2019 esta reforma tributaria, que reemplaza a la Ley de Crecimiento Económico que se archivó el domingo 17.



El texto anterior tenía 404 artículos y buscaba reformar varias materias, desde lo tributario hasta aspectos relacionados con la educación superior, telecomunicaciones, seguridad social y otras.



El nuevo documento tiene 50 artículos y reforma temas tributarios y de telecomunicaciones, lo que permitirá hacer un análisis más completo y rápido del texto, según asambleístas de varias bancadas.



El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), estima que tratar el texto en la Legislatura pudiera tomar máximo 20 días. “El documento anterior fue equivocadamente archivado. Pudimos haber votado por tramos y nos hubiésemos evitado que el riesgo país haya subido a más de 1 400 puntos”.



La Comisión de Régimen Económico, donde se analiza el texto, espera tener el informe para primer debate el miércoles de esta semana.



El Ejecutivo acogió gran parte de las observaciones al texto inicial. Entre ellas, que el cobro del impuesto a las fundas plásticas sea progresivo, desde USD 0,03 hasta USD 0,10 por cada bolsa, desde el 2020 hasta el 2023.



El nuevo texto tampoco contempla el incremento de tributos para las bebidas azucaradas ni la eliminación del crédito tributario del impuesto a la salida de divisas en la compra de insumos y maquinarias, lo cual afectaba a industrias.



Además, se incluyó a las empresas de Cañar entre las provincias afectadas por el paro de octubre. Con ello, estas compañías se beneficiarán de la reducción del 10% del valor del impuesto a la renta.



No obstante, el Gobierno decidió mantener otras propuestas que recibieron críticas como el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios de plataformas digitales o el 10% del impuesto a los consumos especiales (ICE) para planes de telefonía móvil.



Otra propuesta que se mantiene en el nuevo documento es la contribución de entre el 0,1% y el 0,2% para 10 403 empresas que facturaron más de USD 1 millón en el 2018; se realizará un pago único y temporal para 2020, 2021 y 2022.



Ana Belén Marín (Alianza País) planea presentar una reforma a esta iniciativa. “Voy a proponer que se modifique la tabla de pagos para que se aplique el concepto de que el que más tiene más pague. Hay una concentración de empresas (con ingresos) de USD 10 millones en adelante. Lo que quiero que se agregue es un extracto más y el tope pudiera ser 0,25% de contribución”.



Donoso explicó que este momento hay consenso casi en la mayoría de las bancadas en cuatro temas: la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, la condonación de multas e intereses para beneficiarios de créditos del ex IECE, IVA cero para productos de salud y otros y la simplificación de trámites para las microempresas.



Sin embargo, considera que hay temas que aún necesitan debate. Entre ellos, el gravamen a los planes de telefonía pospago de las personas naturales, debido al impacto negativo en la economía de los usuarios y en la conectividad.



Otros asambleístas hicieron iguales observaciones el pasado viernes 22 de noviembre al ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, quien compareció ante la Comisión. Él respondió que la afectación no sería mayor porque el Gobierno está trabajando en abaratar los planes hasta USD 5 y 7 por mes. “Estamos tratando de ajustar las tarifas para que el impuesto no impacte tanto”, señaló.

Hoy a las 09:00, la Comisión retomará el análisis del proyecto. El Régimen espera recaudar alrededor de USD 600 millones con el nuevo proyecto. Si el tratamiento de la Ley no culmina este año, la meta no se alcanzará y solo se lograrán unos 340 millones.



Los legisladores del bloque Social Cristiano, quienes promovieron el archivo del texto sobre Crecimiento Económico, tienen una posición crítica frente a la parte impositiva. “Tenemos la tesis de que una sobrecarga de impuestos no ayuda al desarrollo de la empresa ni al desarrollo económico”, dijo Henry Llanes.

El bloque esperará a que concluya el primer debate para tener una posición definitiva.



La Comisión confía en que se cumpla el cronograma y se optimicen tiempos.