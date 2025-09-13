Un incendio forestal se registró la tarde del viernes 12 de septiembre de 2025 en la zona de protección San Juan, en el noroccidente de Quito. La alerta se emitió a las 14:42, cuando las cámaras del ECU 911 detectaron humo en el sector.

Más noticias

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que, a las 15:03, atendía una quema de desechos. Minutos más tarde, a las 16:10, confirmó que se trataba de un incendio forestal. Para enfrentar la emergencia desplegó brigadas terrestres y un helicóptero que realizó descargas de agua.

Incendio forestal bajo monitoreo constante

El ECU 911 indicó que la emergencia también se evidenció en el sector de El Placer, dentro del Centro Histórico. Desde la Sala Operativa Zonal se coordinó el envío de recursos y se mantiene el monitoreo con cámaras de videovigilancia.

No te pierdas de leer: La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, ¿cómo influirá en la venta de vehículos?

Los Bomberos de Quito señalaron en su cuenta de Twitter que utilizan drones para vigilar el avance de las llamas y definir la estrategia de extinción.

🔄 #Actualización | Incendio forestal en el sector de la zona de protección San Juan.



👨‍🚒 Al momento el flanco norte del incendio se encuentra controlado y nos encontramos en tareas de liquidación.



🔥 En el flanco sur seguimos realizando labores de control, debido a las… https://t.co/8NHKCIqn5f pic.twitter.com/VLc1xZ3sNe — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 13, 2025

Incendio forestal con focos activos

En la mañana de este sábado 13 de septiembre de 2025, la institución actualizó que continuaba en labores de control en San Juan. Se identificaron tres focos activos con presencia de llama.

El helicóptero inició el combate aéreo, mientras más de 70 efectivos y 20 vehículos trabajaban en el lugar.

Te puede interesar: Iztapalapa: confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, conocida como la ‘abuela heroína’

🔴 Continuamos en labores de control en el sector de la zona de protección San Juan.



Con aeronaves no tripuladas, se identificó tres focos activos con presencia de llama.



Al momento, nuestro helicóptero inicia combate aéreo. Trabajamos con más de 70 efectivos y 20 vehículos. https://t.co/WUyOJ2Weog pic.twitter.com/rhrNCvqBK3 — Esteban Cárdenas Varela (@ECardenasVarela) September 13, 2025

Disminución de incendios en 2025

En 2024, Quito registró 340 incendios forestales que destruyeron 2 274 hectáreas de vegetación, según datos de la Cámara de Comercio. El Cuerpo de Bomberos atribuyó el 99% de los casos a la acción humana.

Entre julio y septiembre de 2025, el Distrito Metropolitano reportó 15 incendios forestales, una reducción frente al año anterior.

Te recomendamos: