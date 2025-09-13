Un incendio forestal se registró la tarde del viernes 12 de septiembre de 2025 en la zona de protección San Juan, en el noroccidente de Quito. La alerta se emitió a las 14:42, cuando las cámaras del ECU 911 detectaron humo en el sector.
El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que, a las 15:03, atendía una quema de desechos. Minutos más tarde, a las 16:10, confirmó que se trataba de un incendio forestal. Para enfrentar la emergencia desplegó brigadas terrestres y un helicóptero que realizó descargas de agua.
El ECU 911 indicó que la emergencia también se evidenció en el sector de El Placer, dentro del Centro Histórico. Desde la Sala Operativa Zonal se coordinó el envío de recursos y se mantiene el monitoreo con cámaras de videovigilancia.
Los Bomberos de Quito señalaron en su cuenta de Twitter que utilizan drones para vigilar el avance de las llamas y definir la estrategia de extinción.
En la mañana de este sábado 13 de septiembre de 2025, la institución actualizó que continuaba en labores de control en San Juan. Se identificaron tres focos activos con presencia de llama.
El helicóptero inició el combate aéreo, mientras más de 70 efectivos y 20 vehículos trabajaban en el lugar.
Disminución de incendios en 2025
En 2024, Quito registró 340 incendios forestales que destruyeron 2 274 hectáreas de vegetación, según datos de la Cámara de Comercio. El Cuerpo de Bomberos atribuyó el 99% de los casos a la acción humana.
Entre julio y septiembre de 2025, el Distrito Metropolitano reportó 15 incendios forestales, una reducción frente al año anterior.
