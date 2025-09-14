El incendio forestal que se inició el viernes 13 de septiembre de 2025 se reactivó la mañana de este domingo 14 de septiembre.

Más noticias

El Cuerpo de Bomberos confirmó operaciones tras la coordinación del ECU 911. La presencia de humo en la zona alertó a los equipos.

El humo es visible desde la zona centro–norte de la ciudad de Quito.

La situación del incendio en Quito

La emergencia ocurre en la zona de protección San Juan. Esta se localiza en el noroccidente de Quito.

La tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025, los Bomberos de Quito confirmaron que el incendio se controló.

Sin embargo, este domingo 14, las condiciones climáticas cambiaron. El organismo informó que el incendio se reactivó por los vientos fuertes, en una publicación de la institución en redes sociales.

🔄 #Actualización | Informamos a la ciudadanía que se registra una reactivación del incendio forestal en la zona de protección San Juan, debido a los fuertes vientos en el sector.



🌫️ Esto ha generado presencia de humo en la parte centro – norte de la ciudad.



👩‍🚒 Nuestro equipo… pic.twitter.com/s6XTItkISR — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 14, 2025

La prioridad se centra en el control del frente activo con unidades logísticas y brigadas terrestres. Las labores de control son complicadas en sectores así debido a las condiciones topográficas.

Antecedente del incendio en Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó el sábado 13, a las 15:03, atendía una quema de desechos. Una hora más tarde hubo una actualización. Se confirmó que se trataba de un incendio forestal.

Para enfrentar la emergencia se desplegaron brigadas terrestres y un helicóptero que realiza descargas de agua en sectores de difícil acceso. En el terreno trabajaron alrededor de 130 efectivos.

A la par, los equipos deben establecer líneas de contención y realizar patrullajes para identificar focos secundarios.

Efectos de humo en la ciudad

El humo proveniente de un incendio puede afectar a la ciudadanía. Si a eso suma la presencia de fuertes vientos, como los registrados este domingo, la propagación puede ser mayor.

Si se ubica cerca de la zona o si el humo se ha expandido, se recomienda cerrar ventanas y evitar actividad física intensa.

Multas por incendios en Quito

Los Bomberos recordaron que provocar incendios forestales implica una sanción económica y pena privativa de libertad. La multa puede ascender hasta los 35 000 dólares.

La institución también ha instado a denunciar a quienes provoquen incendios en la ciudad.