Importaciones para Navidad se exhiben en vitrinas del país

Letreros de descuentos, promociones, anuncios en redes sociales y otras ofertas empiezan a tomarse las vitrinas comerciales con motivo de Navidad.

Empresarios consultados observan que el último trimestre del año ayudará a recuperar en algo las ventas perdidas en meses previos. Sin embargo, no se llegará a niveles del 2019, ya que por la crisis económica el consumo seguirá moderado en varios segmentos.



De cara a las festividades, algunos importadores planificaron con anticipación sus pedidos, incluso antes de la pandemia. Otros, a raíz de la emergencia sanitaria, esperaron a mayo o junio para hacer los requerimientos al exterior, luego de analizar cómo se comporta el mercado local.



China, Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Brasil y Reino Unido son algunos de los principales países de origen de los productos, según el Banco Central del Ecuador (BCE), con corte a junio.



El bajo consumo ha causado que los comerciantes reduzcan sus inventarios para no incurrir en mayores pérdidas, señala la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). De esta manera no se acumula la mercadería que no logra ser despachada en el corto plazo.



La importación de bienes de consumo cayó USD 2 662 millones en el primer semestre. De enero a junio del 2020 ingresó al país mercadería por USD 8 230 millones, lo que representa un 24% menos en igual período del 2019, de acuerdo con datos del BCE.



La disminución afectó más a los bienes de consumo duradero, que son aquellos que tienen una vida útil prolongada.



Calzado, vehículos, juguetes, electrodomésticos y prendas de vestir, en ese orden, destacan con una disminución de hasta el 50%, según la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).



Dentro ese grupo, sin embargo, han tenido un fuerte repunte los artículos tecnológicos y de comunicación. Teléfonos celulares sobresalen con un crecimiento de 41% y el grupo de computadoras y tabletas, con un incremento de 22%.



En Almacenes Estuardo Sánchez, las compras para la temporada navideña fueron planificadas desde el año pasado. Una parte de la mercadería arribó en junio y la otra llegará en octubre. Al principio hubo complicaciones con China, las cuales fueron corregidas. No así con fabricantes de América Latina, que aún no pueden operar en toda su capacidad.



Los objetos de decoración (luces, bombillos, árboles de Navidad) y accesorios para el hogar son los que más se adquirieron. También, juguetes (carros de fricción, muñecas y juegos de cocina).



La Corporación Favorita importó principalmente juguetes, artículos de Navidad, cristalería, licores, entre otros. “Lo que buscamos es que los productos de temporada se encuentren a disposición de nuestros clientes a partir de las primeras semanas de noviembre”, informó Rubén Salazar, gerente corporativo.



El Salón de Navidad, una marca especializada de Corporación Favorita, arrancó ayer, 12 de septiembre del 2020, la temporada con 15 nuevas colecciones. Mauricio Proaño, jefe de Operaciones, señala que la campaña de este año está sustentada en que “a pesar del momento que atravesamos, tu familia y tus hijos se merecen encender el espíritu de la Navidad”.



En el segmento de bebidas alcohólicas, los comerciantes se muestran optimistas, porque el consumo de estos productos tiene mayor repunte por las festividades de Navidad y Año Nuevo.



Mauricio Granados, gerente de la división de licores de Almacenes Juan Eljuri, estima que las ventas serán menores en el 2020 y representarán alrededor del 80% de lo que se vendió en el 2019.



La empresa suspendió las importaciones en marzo, tras el decreto de estado de excepción, y las retomó entre junio y julio, cuando el consumo mejoró. Los pedidos al exterior -especialmente a Escocia, Chile, Argentina y Francia- se hicieron con holgura.



En el caso de los comerciantes de motos, que han visto un importante incremento de ventas desde mayo, se estima que la demanda siga en aumento, comentó Carlos Morejón, gerente de Indumot, distribuidora de motos Honda.



La empresa trae motocicletas desde fábricas ubicadas en India, China, Tailandia, Brasil, Japón, entre otros países.



Distintas casas comerciales alistan ofertas especiales para los meses que vienen. El comercio electrónico es una fuente potencial de ventas. Por ello, la CCG inaugurará mañana una nueva edición del Cyber Monday, que congrega a marcas de distintos productos.