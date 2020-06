Imperial College London habla sobre el covid-19 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Ecuador enfrentará una situación compleja en los próximos días, según un estudio realizado por el Centro MRC para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas, del Imperial College London. En el informe titulado Situación para covid-19: Ecuador, 2020-06-03 se detalla un aumento de los contagios por covid-19 y, a la par, un incremento de la demanda de camas, principalmente, en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Estos resultados se obtuvieron tras poner en práctica un modelado matemático con el cual se hizo varias proyecciones sobre las necesidades de salud.

El país estaba en quinto lugar en América Latina con 40 966 infectados, hasta el miércoles 3 de junio de 2020, último informe presentado por el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) nacional. Sin dar explicaciones el Ministerio de Salud, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, no emitió el informe de actualización de cifras, ayer.



El reporte del Imperial College London -indica Santiago Ron, académico de la Universidad Católica de Quito- es alarmante, ya que con "el paso a semáforo amarillo aumentaría la demanda de camas en terapia intensiva en un 150%. Ahora mismo ya no hay camas en Quito”.



El lunes 1 de junio del 2020, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, mencionó que la ocupación hospitalaria para casos de covid-19 está al límite. Aunque no detalló cuántos espacios estaban disponibles. Y la Cartera no ha respondido el pedido de información al respecto de este Diario.



A mediados de mayo, por ejemplo, Zevallos explicó que en las unidades del Ministerio de Salud (Pablo Arturo Suárez -exclusivo para covid-19-, Eugenio Espejo y Enrique Garcés) había 1 530 camas en hospitalización; de ellas, 862 estaban ocupadas. Mientras que en UCI 64 de las 92 estaban llenas. En esos días, el titular del ramo comentó que pueden ampliar la capacidad: 130 camas más en las dos áreas.



Además están el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con sus dos hospitales Quito Sur -exclusivo para coronavirus- y el Carlos Andrade Marín, cuentan con 72 camas en terapia intensiva. Ninguna disponible. Mientras que en hospitalización hay 412, de ellas 53 libres.



Otro resultado que destacó el estudio internacional es el valor del RT. Se trata del promedio de infecciones causadas por una persona contagiada, en un momento dado. Ron señala que “no muestra señales de disminuir, ha venido aumentando desde finales de marzo. Eso significa que sigue creciendo el número de contagios y la tasa”.



En el informe se explica que si este valor supera el uno quiere decir que la tasa de transmisión y el número de infecciones están incrementándose. “Se supone que cambia en relación con la movilidad y cae en proporción”. En el gráfico de Ecuador, por ejemplo, se observa que no baja de uno.



Adicionalmente, en el informe se plantean tres escenarios sobre la evolución de la pandemia a corto plazo. Uno, la pandemia continúa creciendo al ritmo actual. Dos, se ampliarán las intervenciones en materia de salud, por lo que habrá una reducción de la transmisión hasta en un 50%. Tres, se relajarán las intervenciones hasta en un 50%.



Si se mantiene el primer escenario que sería el más probable, la demanda de camas hospitalarias y en UCI aumentará en las próximas cuatro semanas, ya que habrá pacientes que requieran de oxígeno o ventilación mecánica complementaria. “Estas proyecciones suponen que aproximadamente el 5% de todas las infecciones requerirán tratamiento con oxígeno a alta presión y que aproximadamente el 30% de los casos hospitalizados requerirán tratamiento con ventilación mecánica”, se lee en el documento.



El número de fallecidos -según Ron- también preocupa. “Manteniendo el semáforo rojo se esperaría sobrepasar las 400 muertes diarias hacia fin de mes. El cambio de amarillo sin duda aumentará esas cifras”.

En el reporte oficial del miércoles 3 de junio del 2020 se habla de 3 486 decesos confirmados y 2 221 probables por covid-19 en el país.