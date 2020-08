En los hospitales de Santo Domingo disminuyeron los infectados en las primeras semanas de agosto

LEA TAMBIÉN

El nivel de ocupación de contagiados de covid-19 en los hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas, occidente del Ecuador, disminuyó en las dos primeras semanas de agosto del 2020.

Uno de los indicadores de esa baja se refleja en las áreas de cuidados intermedios donde acuden los pacientes menos complicados. En el hospital Gustavo Domínguez , por ejemplo, en ese período el número de camas ocupadas fluctúo entre las 15 y 17, de un total de 40 disponibles. Al momento hay alrededor de 20 habilitadas.



Mientras que, en las unidades de cuidados intensivos, 12 de las 14 áreas siguen con pacientes críticos que se mantienen con un respirador mecánico. Esta reducción en esa casa de salud, que atiende a la mayor parte de contagiados en la provincia, coincidió con una caída en las cifras de casos de coronavirus .



Según datos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, en la semana del 27 de julio al 2 de agosto los infectados fueron 154 y entre el 10 y 16 de agosto de 2020 se reportaron 78. Hasta ahora no hay cifras disponibles después del 21 de agosto.



Pero en el período del 17 al 21 de este mes van 17 reportes positivos . Según el COE cantonal, esta cifra puede variar porque aún hay 222 pruebas a espera de resultados. No obstante, la proyección esperada no se igualaría con el número de contagiados que se tuvieron después del 25 de mayo cuando el incremento fue dos veces superior tras el cambio al semáforo amarillo .



Ángela Díaz, epidemióloga del Ministerio de Salud en la provincia, asegura que durante siete semanas consecutivas los casos subieron un 50% más que los intervalos en semáforo rojo. Eso además provocó la saturación en los hospitales que se quedaron sin espacios para acoger a los enfermos.



La gerenta del Gustavo Domínguez, María Fernanda Arroyo , explica que en esos meses complejos se tuvieron dos picos importantes, el primero el Día de la Madre y luego la fecha en homenaje a los padres. Aún se espera el comportamiento con respecto al feriado del 10 de Agosto cuando hubo una mayor movilidad debido a los incumplimientos de las restricciones a la movilidad.

Para el epidemiólogo del COE, Alexis Pérez, la provincia no ha superado la transmisión comunitaria y por eso cree que el cese del estado de excepción podría arriesgarnos a una nueva oleada de contagios. "Apenas tenemos un 25% de nuestra población infectada. Hay un 75% que se volverá susceptible desde mediados de septiembre cuando se aflojen las restricciones actuales".