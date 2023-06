Hombre escaló hasta una azotea y rescató a 25 perritos de un incendio en Lima

colombiano llegó hasta la azotea, donde un perrito había quedado atrapado. Foto: Captura de video

Redacción Guayaquil

Un hombre de nacionalidad colombiana se convirtió en el héroe de la jornada en Perú, donde arriesgó su vida para salvar de un incendio a 25 perros. El fuego se extendió hasta el refugio donde estaban los animalitos.

La emergencia ocurrió en el distrito La Victoria de la ciudad de Lima. En una recicladora ubicada en una edificación de tres pisos se originaron las llamas, que con rapidez se propagaron. La magnitud del fuego obligó a que las autoridades cerraran las vías para permitir el trabajo de los bomberos.

Sin embargo, en una vivienda ubicada junto al sitio del incendio se encontraban los perritos. Son animalitos rescatados de la calle y que eran tenidos en el lugar mientras eran dados en adopción.

El encargado de los perritos, identificado como César Augusto, rescata animalitos de la calle y se encontró con la difícil situación de ver a sus canes atrapados por el fuego, que avanzaba con rapidez.

Como Sebastián Arias fue identificado el colombiano 'héroe'.

"No quisiera que mi perro muriera quemado"

Fue entonces cuando el ciudadano colombiano intervino y a través de los balcones llegó hasta el lugar donde se encontraban los animalitos. Un video en redes sociales lo muestra en momentos que llega hasta la azotea para salvar a un perro que no lograba salir. La gente lo aplaude y finalmente el hombre abraza al perro y lo lanza a la calle, donde habían personas esperando para amortiguar la caída y salvarlo.

El ciudadano fue identificado como Sebastián Arias, quien vive frente al sitio del incendio. En diálogo con Latina Noticias, mientras sostenía a su perro, el colombiano afirmó que “yo venía pensando en mi esposa y vi el incendio. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muriera quemado. Escuchar sus llantos y gemidos no me gustaría… La adrenalina me puso a subir. Con el último perro rescatado fue que me dio miedo porque el muro se me venía encima”.

El joven indicó que él antes trabajaba en la recicladora. Por eso sabía dónde estaban los perritos, todos los cuales sobrevivieron. Finalmente los animalitos fueron ubicados en un pequeño refugio improvisado con colchones y madera, donde permanecieron con César Augusto mientras se define adónde serán trasladados.

🇵🇪🐶🙏 | ¡HÉROE! Un hombre salvó a 25 perritos de un incendio que alcanzó a un refugio de animales en Cercado de Lima, Perú. pic.twitter.com/LUaETXOcoh — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

