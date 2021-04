Guillermo Lasso: ‘Desde el 24 de mayo me dedicaré a la construcción de un proyecto nacional’

Guillemo Lasso esperó hasta las 21:00 para salir a agradecer al pueblo ecuatoriano por la votación que lo convierte en virtual presidente electo del Ecuador. Había permanecido gran parte de la jornada de este domingo 11 de abril de 2021 en su domicilio de la vía Samborondón, con su familia y amigos.

“Este es un día histórico en que todos los ecuatorianos han escogido su futuro y el deseo de mejores días para todos”. Así comenzó un discurso cargado de emoción, agradecimientos y de un mensaje de unidad nacional, que duró 20 minutos, en uno de los salones del Centro de Convenciones, en el norte de Guayaquil.



Ahí lo habían esperado sus simpatizantes desde que se cerraron las urnas a las 17:00 y habían recibido con cautela los resultados no oficiales de uno de los ‘exit poll’, a boca de urna, que le daban ventaja en el balotaje.



Lasso cumplió con aparecer en público solo cuando los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) se hubieran consolidado y le dieran un margen superior sobre el otro candidato de la alianza Unes, Andrés Arauz. Con el 98,29% de las actas escrutadas, el postulante de la alianza Creo-PSC tiene 52,49% de los votos nacionales y Arauz 47,51%, según la página web del organismo electoral.

“Gracias por formar parte del Ecuador del encuentro, desde el fondo de mi corazón y ser su presidente”.



“Hoy es un día de celebración, la democracia ha triunfado. Los ecuatorianos han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo, muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador. Desde el 24 de mayo asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todos el Ecuador de oportunidades y de prosperidad que todos anhelamos”.



Recordó que desde hace años “ha soñado con la posibilidad de servir a los ecuatorianos”. Guillermo Lasso, de 65 años, logra un triunfo presidencial en su tercer intento, postuló en el 2013 y en el 2017, cuando llegó a la segunda vuelta y perdió frente a Lenín Moreno.



“Trabajaremos con decisión para que todos los 17 millones de ecuatorianos nos beneficiemos con el cambio de un país democrático, libre, próspero, un país de libertades, un país donde nadie tiene que tener miedo; hoy de noche todos podemos dormir en paz y en calma”.



“Yo no llego con una lista de a quienes perseguir ni ver en la cárcel, yo quiero ver a todos los ecuatorianos libres, que no tengan miedo al Gobierno, que no tengan miedo a disentir con el presidente de la República, que expresen sus opiniones con libertad”.



“Como lo he expresado muchas veces no he entrado a la política para acumular honores ni riquezas, como lo dije ya ni para perseguir a otros ni para ganarle una discusión a nadie, solo me mueve el deseo de servir a todos en especial a los más vulnerables y desde el 24 de mayo, como su presidente, me dedicaré a la construcción de un proyecto nacional que continúe escuchando a todos porque este proyecto será de todos los ecuatorianos”.



Lasso enumeró una larga lista de agradecimientos por el triunfo, además de a Dios. A militantes del movimiento Creo, a César Monge, su presidente y su “hermano”; a su equipo de trabajo, y también a Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, quienes lo asesoraron en la segunda vuelta, algo que no había sido reconocido públicamente en este tramo de la campaña.



Antes había mencionado el respaldo del PSC a favor de su proyecto político y al liderazgo de Jaime Nebot, quien estaba a su lado, en la tarima, a diferencia de la primera vuelta en que sus aliados no lo acompañaron en el mismo salón. También dio las gracias a los dirigentes de agrupaciones políticas, grupos solidarios e independientes y excandidatos presidenciales que pidieron el voto a su favor.



“Estoy lleno de emoción y la familia es el valor fundamental de la sociedad”. Lasso mencionó el apoyo incondicional de su esposa María de Lourdes Alcívar, sus cinco hijos y sus nietos, quienes han estado a su lado en la campaña.



El presidenciable señaló que trabajará sin descanso para cumplir los compromisos con todos. Mencionó que defenderá los derechos de las mujeres, se preocupará de los derechos de igualdad laboral y de remuneraciones, de las madres solteras y de adolescentes embarazadas. También se refirió a los compromisos adquiridos con los grupos Glbti, para “evitar que sean discriminados, estigmatizado y señalados por su manera de ver la vida”.



Dijo que cumplirá con los artesanos, agricultores, pescadores artesanales, ganaderos, maestros, jóvenes... Y ratificó su oferta de cerrar la Senescyt y que se respetará el derecho de los jóvenes a estudiar lo que desean “no lo que le diga el gobierno”.



Además, señaló que trabajará, desde este lunes 13 de abril de 2021, con su compañero de fórmula, Alfredo Borrero, en el plan de vacunación para el país.



El virtual ganador del balotaje les dijo a los ecuatorianos que, así como han resuelto darle su voto, ahora les pedía que lo sigan acompañando que “logremos cosas juntos, que nada ni nadie nos vuelva a dividir”. Y que “construyamos un país más justo y próspero para todos”.



Al final de su discurso se escuchó el Himno Nacional en el salón del Centro de Convenciones. Luego el papel picado, rojo, blanco y azul, cayó del tumbado, mientras la jornada terminaba en un abrazo con su familia, amigos y simpatizantes.