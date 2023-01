Transportistas de Guayaquil reclaman a la ATM por retención de buses urbanos

Transportistas reclamaron en platón ante la ATM por la retención de las unidades de buses. Foto: Cortesía Fetug

Redacción Guayaquil (I)

Conductores de buses urbanos protagonizaron un plantón en los exteriores de las oficinas de la Agencia de Tránsito y Movilidad Municipal (ATM) de Los Ceibos, en Guayaquil. Los transportistas reclaman por una supuesta persecución política y la detención de más de 10 unidades. Mientras que desde la ATM responden que 11 buses detenidos desde el 1 de enero de 2023 carecen de revisión y matriculación vehicular en regla.

Decenas de transportistas se reunieron la mañana de este jueves, 26 de enero de 2023, a las afueras de la ATM, sobre la avenida del Bombero, al norte de la ciudad. “¡Qué vuelvan los buses!”, gritaban a coro. Portaban carteles con frases como: "Libertad de expresión sí; represión no”.

Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas (Fetug), indicó que las detenciones obedecen, presuntamente, a carteles colgados en las unidades. Los transportistas pusieron unos carteles con la frase: “Aún no sé por quién votar, pero sí sé por quién no votar”.

“Al parecer la autoridad municipal se siente aludida”, dijo Sarmiento. El mensaje con la silueta de una mujer está dirigido contra la reelección de la alcaldesa Cynthia Viteri, en licencia por campaña electoral.

“Venimos a exigir que entreguen las unidades detenidas. Ahora asumen que no está pagada la matrícula y la revisión técnica”, dijo el dirigente. “Y si no se pagó la matrícula en años de pandemia fue por falta de recursos, estamos obligados a trabajar. Si no lo hacemos nos quitan el permiso de operación”.

¿Transportistas reclaman en medio de campaña política?

El general Luis Lalama, director de control de Tránsito de la ATM, descartó que las detenciones obedezcan a una persecución. “Los 11 buses están detenidos por incumplir con la revisión técnica y la matriculación del año 2020 y 2019”, indicó el funcionario.

La ATM no descartó el diálogo y acercamiento con los transportistas. Fernando Amador, director de transporte público de la Agencia Municipal, ratificó que no se trata de un tema político y adelantó que el único requisito para la liberación de los buses es presentar el pago y un turno para la revisión vehicular.

Conductor de buses urbanos realizan un plantón en los exteriores de las oficinas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), ubicada en Ceibos, norte de Guayaquil. Los transportistas denuncian que les detuvieron más de 10 buses de forma arbitraria.

Los transportistas reclaman en Guayaquil tras un largo pulso con el Municipio de Guayaquil. En mayo de 2021 protagonizaron una suspensión del servicio en las tardes y noches, solicitando una revisión del valor del pasaje tras la crisis de pasajeros que atravesaron por la pandemia, que los puso al borde de la quiebra. En noviembre de ese mismo año iniciaron otra paralización parcial de unidades, pidiendo aumento del pasaje de USD 0,30 a USD 0,40.

También reclaman por los "salvatajes millonarios" y fondos de rescate con los que el Municipio ha favorecido al sistema de transporte Metrovía, debido a la crisis de pasajeros que tranjo consigo la pandemia. El Cabildo ha supeditado un futuro aumento del pasaje urbano a las cooperativas que mejoren unidades y servicio.

