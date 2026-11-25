Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Las operaciones en la pista del Aeropuerto de Guayaquil (Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo) tendrán una suspensión temporal de tres horas este jueves 26 de noviembre de 2026. Según un comunicado difundido por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, la medida se debe a trabajos de mantenimiento en la infraestructura.

Más noticias

¿En qué horario cerrará la pista del Aeropuerto de Guayaquil?

El cierre temporal en la pista del Aeropuerto de Guayaquil se aplicará durante tres horas continuas en la jornada matutina del jueves 26 de noviembre de 2026, específicamente en la franja comprendida entre las 09:00 y las 12:00. Durante ese lapso se ejecutarán intervenciones técnicas programadas directamente sobre la pista de la terminal aérea.

Lea más: Así refuerzan la seguridad en aeropuerto de Guayaquil tras ataque

¿Por qué se realizan estos trabajos de mantenimiento preventivo en la pista del aeropuerto?

De acuerdo con el pronunciamiento oficial sobre el Aeropuerto de Guayaquil, las labores de mantenimiento forman parte de las acciones preventivas adoptadas frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

El Aeropuerto de Guayaquil realizará el jueves 26 de noviembre, de 09:00 a 12:00, un cierre temporal de pista por trabajos de mantenimiento, como parte de las acciones preventivas ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño.



Agradecemos su comprensión#GuayaquilNoSeDetiene pic.twitter.com/tNx9p19ryx — Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (@Aeropuerto_AAG) November 13, 2026

El comunicado precisa que estas intervenciones tienen dos propósitos operativos definidos:

Mantener la infraestructura aeroportuaria en óptimas condiciones .

. Garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en la terminal.

Le puede interesar: Armamento decomisado en aeropuerto de Guayaquil

Qué deben hacer los pasajeros con vuelos programados el 26 de noviembre

Ante el cierre temporal anunciado para el Aeropuerto de Guayaquil, las autoridades emitieron una recomendación directa dirigida a quienes tengan itinerarios previstos para este jueves 26 de noviembre de 2026.

Los viajeros deben contactar directamente a sus respectivas aerolíneas antes de trasladarse a la terminal aérea para:

Confirmar el estado actual de sus vuelos.

de sus vuelos. Verificar posibles modificaciones o reprogramaciones en los horarios de salida o llegada.

También puede leer: Aeropuerto de Guayaquil, el más transitado del Ecuador

Qué entidades emitieron el aviso sobre la terminal aérea

La notificación oficial sobre el Aeropuerto de Guayaquil fue difundida de manera conjunta por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y la Alcaldía de Guayaquil, en un comunicado en el que solicitaron la comprensión de los usuarios mientras se cumplen los trabajos programados para mantener la operación aérea en la pista del aeropuerto.

Cierre temporal de la pista del Aeropuerto de Guayaquil este jueves; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo y a qué hora cerrará la pista del Aeropuerto de Guayaquil? El cierre temporal de la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo se realizará este jueves 26 de noviembre de 2026, desde las 09:00 hasta las 12:00.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado En qué horario cerrará la pista del Aeropuerto de Guayaquil, la suspensión operativa durará tres horas continuas durante la mañana para ejecutar trabajos técnicos directamente sobre la pista. ❓ ¿Por qué motivo se suspenderán las operaciones en la pista del Aeropuerto de Guayaquil? La medida responde a trabajos de mantenimiento programados como parte de las acciones preventivas frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Según se detalla en Por qué se realizan estos trabajos de mantenimiento preventivo, estas intervenciones buscan conservar la infraestructura de la terminal en óptimas condiciones y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. ❓ ¿Qué deben hacer los pasajeros que viajan este jueves 26 de noviembre desde o hacia Guayaquil? Las autoridades recomiendan a los pasajeros con vuelos programados para esa fecha contactar directamente a sus aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos.

Conforme consta en Qué deben hacer los pasajeros con vuelos programados el 26 de noviembre, la consulta previa con cada compañía aérea permite conocer posibles cambios en los horarios provocados por la ventana de mantenimiento de tres horas. ❓ ¿Cuál es el nombre oficial de la terminal aérea donde se aplicará el cierre? Los trabajos de mantenimiento se ejecutarán en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, ubicado en Guayaquil.

Como se indica en el comunicado oficial y en la sección Qué entidades emitieron el aviso sobre la terminal aérea, la disposición fue informada de manera conjunta por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y la Municipalidad de Guayaquil. ❓ ¿Cuánto tiempo durará el mantenimiento en la pista del Aeropuerto de Guayaquil? Las labores de mantenimiento tendrán una duración total de tres horas durante la jornada del jueves 26 de noviembre de 2026.

Bajo el apartado En qué horario cerrará la pista del Aeropuerto de Guayaquil, se precisa que la franja horaria establecida va exactamente desde las 09:00 hasta las 12:00, periodo en el cual se solicita la comprensión de los usuarios.

Te recomendamos