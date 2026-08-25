Municipio de Guayaquil se pronuncia ante presunta captura ilegal de un cocodrilo

El video de un hombre cargando sobre sus hombros a un cocodrilo ha causado alarma entre la ciudadanía y defensores de los animales. El hecho habría ocurrido este martes 25 de agosto de 2026 en el Suburbio de Guayaquil. La Dirección de Ambiente del Municipio de Guayaquil se pronunció al respecto.

Municipio de Guayaquil rechaza estos actos

En un comunicado publicado la tarde de este martes 25 de agosto de 2026, la Dirección de Ambiente del Municipio de Guayaquil rechazó la manipulación irresponsable de un cocodrilo de la costa (Crocodylus acutus) difundida en redes sociales.

La insititución recordó que la tenencia y manipulación ilegal de fauna silvestre está sancionada. “El artículo 247 del COIP establece penas de 1 a 3 años de privación de libertad para quienes, entre otras conductas, tengan, capturen, transporten o comercialicen fauna silvestre protegida”, enfatizó la entidad.

El cocodrilo de la costa es una especie vulnerable según la UICN y está incluida en el Apéndice I de CITES. “Su protección es responsabilidad de todos”, subrayaron.

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Un riesgo a la vida

“Manipular fauna silvestre pone en riesgo al animal y a las personas, pudiendo causar estrés, alteraciones en su comportamiento y accidentes”, enfatizó la Dirección.

Indicaron además que 18.628 ciudadanos han sido sensibilizados sobre protección de fauna silvestre y nuestros ecosistemas. “En este marco, hemos brindado colaboración en acciones de rescate y atención de fauna, en coordinación con la autoridad ambiental nacional”.

“Exhortamos a no normalizar ni difundir estos actos como entretenimiento y a reportar cualquier caso de tenencia o manipulación ilegal ante las autoridades competentes”, concluyen en el comunicado.

Un llamado a las autoridades

La fundación Proyecto Sacha solicitó el rescate urgente del cocodrilo presuntamente capturado en el Suburbio de Guayaquil. “Solicitamos a las instancias municipales, zonales y a la Autoridad Ambiental Nacional (MAATE) desplegar sin demora los recursos técnicos necesarios para su localización, rescate y evaluación veterinaria”, subrayó en un comunicado publicado este martes 25 de agosto de 2026.

“Solicitamos formalmente a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado el inicio inmediato de las investigaciones para identificar y ubicar a la persona registrada en el video, y dar curso al proceso penal correspondiente por el presunto delito contra la fauna silvestre”, acota la entidad en el comunicado.

Recientes apariciones de cocodrilos en Guayaquil

Este episodio se suma a una serie de reportes recientes sobre la aparición de cocodrilos y caimanes en distintos sectores de la ciudad. Proyecto Sacha indica que tras el avistamiento de estas especies se ha observado “reacciones violentas hacia los animales”, lo que pone en riesgo la vida de las personas y de la especie.

“Pedimos que ese trabajo se ejecute con la diligencia que la situación amerita, precisamente para evitar que un manejo improvisado termine costando una vida humana o animal”, subrayan.

Es por esta razón que la Fundación, así como especialistas en fauna silvestre solicitan constantemente no manipular, agredir ni movilizar a estos animales por cuenta propia. En su lugar se debe reportar cualquier avistamiento a las autoridades ambientales competentes.

Capturar fauna silvestre es un delito

La conducta evidenciada en el video que circula en redes podría constituir un delito tipificado en el Art. 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a quien capture, tenga, transporte o trafique especímenes de fauna silvestre protegida.

“Más allá de la infracción penal, este tipo de manipulación directa de un animal potencialmente peligroso representa un riesgo grave tanto para la integridad del cocodrilo como para la vida del propio individuo y de terceros”, expresa la fundación.

“Los cocodrilos son animales de fuerza considerable y comportamiento impredecible bajo estrés; su manejo sin protocolo técnico ni equipo adecuado puede derivar en accidentes graves, incluso fatales”, resaltan.

Este Diario se comunicó con el Ministerio del Ambiente, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos alguna respuesta.

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