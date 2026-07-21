Reptil fue visto nadando en el río Babahoyo ¿Es normal que estén por esta zona?

Un video que se viralizó rápidamente por redes sociales muestra a un reptil nadando en las aguas del río Babahoyo, cerca de la Isla Mocolí. Este registro lo realizó un vecino del sector, quien se sorprendió al ver la presencia de esta extensa especie el lunes 20 de julio de 2026.

Según los habitantes de la zona, el reptil había estado nadando en el área durante varios días. Sin embargo, no se conoce con precisión si se trata de un caimán, un cocodrilo o un lagarto.

Expertos analizan la situación

El biólogo Andy Morales señala que en Guayaquil no hay muchos registros sobre la presencia de caimanes. Sin embargo, los que habitan en esta región suelen ser el caimán cocodrylus o el cocodrilo acutus. “El caimán alcanza hasta 2 metros de longitud, mientras que los cocodrilos pueden llegar hasta 7 metros en machos y 4 metros en hembras”, explica.

Hábitos y hábitats de los reptiles

Por lo general, estas especies se desplazan por diferentes ríos, esteros y manglares, especialmente cuando existen condiciones favorables de alimento o refugio. “Es común encontrarlos en la Costa porque es su hábitat natural. Recordemos que el Golfo de Guayaquil es su ecosistema; el río Daule y el río Babahoyo son lugares donde suelen estar”, subraya el especialista.

Enorme reptil visto hoy en las orillas de Samborondón… pic.twitter.com/RM5NbZZxa3 — Alerta Sambo (@samboalerta) July 20, 2026

Incidentes previos con caimanes

En junio del año pasado, se evidenció la presencia de caimanes en las orillas del Estero Salado, ubicado en el suburbio de Guayaquil. La aparición de esta especie alarmó a los habitantes, quienes afirmaron que estos reptiles estaban atacando a animales domésticos.

Recomendaciones ante avistamientos

A pesar de la inquietud generada por este avistamiento, hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la especie. Sin embargo, en ocasiones anteriores, la Policía del Medio Ambiente (UPMA) ha recomendado mantener distancia si se observa a alguno de estos reptiles. Además, aconsejan evitar atraparlos, golpearlos o alimentarlos.

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