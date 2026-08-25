Denuncian presunta captura de cocodrilo en Guayaquil, tras viralización de video

El video de un hombre cargando a un cocodrilo sobre sus hombros circula este martes 25 de agosto de 2026. El hecho se habría dado en el Suburbio de Guayaquil. Este hecho va acompañado de denuncias ciudadanas que aseguran que estas especies estarían siendo capturadas por personas en la ciudad.

La Fundación Proyecto Sacha hizo un llamado a las autoridades zonales del Ministerio del Ambiente para el rescate técnico urgente del animal, y a la Policía Nacional para que se identifique a la persona responsable.

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‼️#ATENCIÓN| En Guayaquil, un ciudadano fue captado cargando un cocodrilo 🐊 por el suburbio de la ciudad, luego de haberlo cazado. pic.twitter.com/nkOTJb3Hjr — Alerta Gyaquil (@Alerta_Gyaquil7) August 25, 2026

Llamado a las autoridades

La fundación Proyecto Sacha solicita el rescate urgente del cocodrilo presuntamente capturado en el Suburbio de Guayaquil. “Solicitamos a las instancias municipales, zonales y a la Autoridad Ambiental Nacional (MAATE) desplegar sin demora los recursos técnicos necesarios para su localización, rescate y evaluación veterinaria”, subrayó en un comunicado publicado este martes 25 de agosto de 2026.

“Solicitamos formalmente a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado el inicio inmediato de las investigaciones para identificar y ubicar a la persona registrada en el video, y dar curso al proceso penal correspondiente por el presunto delito contra la fauna silvestre”, acota la entidad en el comunicado.

Recientes apariciones de cocodrilos en Guayaquil

Este episodio se suma a una serie de reportes recientes sobre la aparición de cocodrilos y caimanes en distintos sectores de la ciudad. Proyecto Sacha indica que tras el avistamiento de estas especies se ha observado “reacciones violentas hacia los animales”, lo que pone en riesgo la vida de las personas y de la especie.

“Pedimos que ese trabajo se ejecute con la diligencia que la situación amerita, precisamente para evitar que un manejo improvisado termine costando una vida humana o animal”, subrayan.

Es por esta razón que la Fundación, así como especialistas en fauna silvestre solicitan constantemente no manipular, agredir ni movilizar a estos animales por cuenta propia. En su lugar se debe reportar cualquier avistamiento a las autoridades ambientales competentes.

Capturar fauna silvestre es un delito

La conducta evidenciada en el video que circula en redes podría constituir un delito tipificado en el Art. 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a quien capture, tenga, transporte o trafique especímenes de fauna silvestre protegida.

“Más allá de la infracción penal, este tipo de manipulación directa de un animal potencialmente peligroso representa un riesgo grave tanto para la integridad del cocodrilo como para la vida del propio individuo y de terceros”, expresa la fundación.

“Los cocodrilos son animales de fuerza considerable y comportamiento impredecible bajo estrés; su manejo sin protocolo técnico ni equipo adecuado puede derivar en accidentes graves, incluso fatales”, resaltan.

Este Diario se comunicó con el Ministerio del Ambiente, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos alguna respuesta.

Avistamiento de cocodrilos en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con el cocodrilo que fue cargado por un hombre en el Suburbio de Guayaquil?

Un video difundido este 25 de agosto de 2026 muestra a un hombre cargando un cocodrilo sobre sus hombros, en un hecho que habría ocurrido en el Suburbio de Guayaquil.

El caso generó denuncias ciudadanas sobre la presunta captura de fauna silvestre en la ciudad. La Fundación Proyecto Sacha pidió a las autoridades localizar y rescatar técnicamente al animal.

❓ ¿Qué pidieron las autoridades y organizaciones para proteger al cocodrilo?

Proyecto Sacha solicitó al MAATE y a las instancias municipales y zonales realizar un rescate técnico urgente y una evaluación veterinaria del animal.

La fundación también pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía investigar para identificar a la persona que aparece en el video y determinar posibles responsabilidades.

❓ ¿Es legal capturar, transportar o tener un cocodrilo de fauna silvestre en Ecuador?

No. La captura, tenencia, transporte o tráfico de especímenes de fauna silvestre protegida puede constituir un delito sancionado por el artículo 247 del COIP, con penas de uno a tres años de prisión.

La posible infracción dependerá de las circunstancias y de lo que determinen las autoridades durante la investigación correspondiente.

❓ ¿Qué hacer si aparece un cocodrilo o caimán en Guayaquil?

No se debe manipular, agredir, capturar ni movilizar al animal por cuenta propia; se debe reportar el avistamiento a las autoridades ambientales competentes.

Proyecto Sacha advierte que intentar controlar a estos animales sin protocolos ni equipos especializados puede poner en peligro tanto a las personas como al ejemplar.

❓ ¿Por qué es peligroso manipular un cocodrilo sin ayuda especializada?

Los cocodrilos tienen una fuerza considerable y pueden reaccionar de manera impredecible cuando están bajo estrés, por lo que su manipulación puede provocar accidentes graves o fatales.

Proyecto Sacha señaló que los recientes avistamientos de cocodrilos y caimanes en Guayaquil han estado acompañados de reacciones violentas contra los animales, aumentando el riesgo para la población y la fauna silvestre.

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