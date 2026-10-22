Motociclista muere bajo las llantas de un tráiler en Guayaquil

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Un motorizado perdió la vida al ser arrollado por un tráiler cuando se movilizaba por el kilómetro 8 de Vía a la Costa, con sentido hacia la avenida del Bombero, en Guayaquil. El siniestro de tránsito ocurrió alrededor de las 08:00 de la mañana de este jueves 22 de octubre de 2026.

Producto del siniestro, se evidencia una fuerte congestión vehicular que está siendo controlada por personal de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM).

Condúctor se habría fugado tras siniestro en vía a la Costa

El siniestro se registró alrededor de las 08:00 de este jueves 22 de octubre de 2026. Según información preliminar, el motociclista habría sido golpeado por otro vehículo, lo que le hizo perder la estabilidad en la vía. En ese momento, habría sido impactado por un tráiler.

El cuerpo sin vida del motociclista quedó bajo las llantas del vehículo pesado y debía ser retirado por personal de Medicina Legal. Según información preliminar, el conductor del tráiler habría huido del lugar, dejando el vehículo en plena vía y al motociclista atrapado bajo sus llantas.

Congestión vehicular en vía la Costa

La mañana de este 22 de octubre se registra una fuerte congestión vehicular en el kilómetro 8 de Vía a la Costa, con sentido hacia la avenida del Bombero. En el sitio se encuentra personal del ATM controlando el tránsito y se mantiene un solo carril habilitado.

Personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) de la Comisión de tránsito acordonaron en lugar para realizar las diligencias respectivas.

No se brindó detalles sobre la identidad de la víctima, tampoco se conoce sobre el paradero de los conductores del automotor y el tráiler.

Siniestro de tránsito en vía a la Costa; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde y a qué hora ocurrió el accidente en el que murió un motociclista en Vía a la Costa? El siniestro ocurrió alrededor de las 08:00 del jueves 22 de octubre de 2026, en el kilómetro 8 de Vía a la Costa, en Guayaquil, en sentido hacia la avenida del Bombero.

El motociclista murió tras ser arrollado por un tráiler. El accidente provocó una fuerte congestión vehicular en este tramo de la vía, donde se habilitó un solo carril para la circulación. ❓ ¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito en el que un tráiler arrolló a un motociclista en Guayaquil? Según información preliminar, el motociclista habría sido golpeado por otro vehículo, perdió la estabilidad y posteriormente fue impactado por un tráiler.

Tras el siniestro, el cuerpo de la víctima quedó bajo las llantas del vehículo pesado. Personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizó las diligencias correspondientes en el lugar. ❓ ¿El conductor del tráiler huyó después de arrollar al motociclista en Vía a la Costa? Según información preliminar, el conductor del tráiler habría huido del lugar después del siniestro ocurrido en el kilómetro 8 de Vía a la Costa.

El vehículo pesado quedó en plena vía, mientras el cuerpo del motociclista permanecía bajo sus llantas. Hasta el momento de la información publicada, no se había confirmado el paradero del conductor ni la identidad de la víctima. ❓ ¿Qué vías están congestionadas por el accidente de tránsito en Vía a la Costa? La congestión vehicular se registra en el kilómetro 8 de Vía a la Costa, en sentido hacia la avenida del Bombero, en Guayaquil.

Contexto: El siniestro obligó a mantener habilitado un solo carril. Personal de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) se encontraba en el sitio para controlar la circulación y reducir las complicaciones en el tránsito. ❓ ¿Qué instituciones atendieron el accidente mortal de un motociclista en Vía a la Costa? Personal de la ATM, de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de Medicina Legal participó en las actuaciones relacionadas con el siniestro.

La ATM controló el tránsito en el sector, mientras personal de la OIAT acordonó el área para realizar las diligencias investigativas. El cuerpo de la víctima debía ser retirado por personal de Medicina Legal. No se habían difundido detalles sobre su identidad.

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