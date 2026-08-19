Urbanización de Vía a la Costa fue intervenida por la Policía: estos fueron los impactantes hallazgos

Una urbanización privada de Vía a la Costa, oeste de Guayaquil, fue intervenenida por la Policía Nacional este miércoles 19 de agosto de 2026. Viviendas y vehículos fueron registrados por los uniformados como parte del operativo Apolo 27.

Los uniformados decomisaron armas y hasta hallaron un presunto centro de monitoreo clandestino.

Detalles del operativo en Vía a la Costa

Durantes las intervenciones en las viviendas de Vía a la Costa, se localizaron armas de fuego, municiones, un fusil y una pistola, y otros indicios de interés investigativo.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los uniformados fue un presunto centro de monitoreo de cámaras de videovigilancia al interior de uno de los inmuebles. Este inidicio será analizado como parte de las investigaciones para determinar su posible relación con las actividades delictivas investigadas.

“Estos centros de monitoreo utilizan estructura pública para monitorear el accionar de la Policía Nacional”, dijo el general Walter Villarroel Trujillo, comandante de la Zona 8.

Detalles del Operativo Apolo 27

26 personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional.

El Operativo Apolo 27 se ejecutó también en los distritos Ceibos, Florida, Nueva Prosperina, Durán, Sur, Modelo, 09 de Octubre, Portete y Esteros. Estas acciones policiales buscaban debilitar las estructuras criminales, afectar sus economías ilícitas y fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante el operativo se ejecutaron 38 allanamientos en total, dirigidos contra estructuras presuntamente vinculadas a los grupos de delincuencia organizada Latin Kings, Águilas, Tiguerones, Lobos, Lagartos, Mafia 18, Carniceros y Choneros. Grupos delincuenciales que están relacionados con delitos como tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, secuestro, extorsión y delitos contra la propiedad.

Resultados del Operativo Apolo 27

Armas fueron decomisadas durante operativo Apolo 27.

El coronel Villarroel indicó que como resultado de estas acciones se retuvo a 28 personas que presuntamente estarían vinculadas a los delitos mencionados. 27 personas fueron aprehendidas y un menor 16 años fue aislado,

Del total, 25 son hombres y 3 mujeres, todos de nacionalidad ecuatoriana. Además, 7 registran antecedentes penales por delitos como asesinato, tráfico de drogas y robo.

Entre los principales resultados se encuentran:

21 armas de fuego incautadas, entre ellas escopetas, revólveres, pistolas y un fusil.

8 alimentadoras.

73 municiones de diferentes calibres.

731 dosis de sustancias sujetas a fiscalización.

8 paquetes de marihuana y 02 paquetes de cocaína.

697 dólares en efectivo.

7 vehículos recuperados y retenidos.

25 motocicletas retenidas y recuperadas.

3 radios de comunicación.

13 terminales móviles.

7 cámaras de vigilancia.

1 laptop.

11 pasaportes.

1 gramera.

Prendas de vestir tipo militar y chalecos antibalas.

Afectación a las economías ilícitas

Las intervenciones permitieron además identificar y neutralizar actividades que estarían relacionadas con robo a personas, presunto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y delitos contra la actividad hidrocarburífera, así como recuperar vehículos y motocicletas y retirar armas de fuego de circulación.

En uno de los procedimientos, desarrollado en el distrito Florida, las investigaciones policiales permitieron identificar a presuntos responsables de un robo cometido contra un camión de una empresa de productos alimenticios. Como resultado, tres personas fueron detenidas y se recuperaron un vehículo, dinero en efectivo, un terminal móvil y prendas relacionadas con el hecho investigado.

En otro procedimiento, ejecutado en el distrito Durán, fueron aprehendidas dos personas por un presunto delito contra la actividad hidrocarburífera, localizándose cuatro tanques metálicos y aproximadamente 50 galones de combustible.

Asimismo, en el distrito Sur, servidores policiales aprehendieron a cuatro personas por presunto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, encontrando fundas y bloques que contenían sustancias presumiblemente sujetas a fiscalización.

Además, se aprehendió a dos presuntos involucrados en un robo cometido al interior de una unidad de la Metrovía, incautándose un arma blanca.

Los aprehendidos y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el respectivo procedimiento legal.

Operativos continuarán

La Policía Nacional afirma que mantiene una intervención permanente y focalizada contra las estructuras criminales en la Zona 8, mediante acciones de inteligencia, investigación, allanamientos y respuesta operativa, con el propósito de afectar sus capacidades logísticas y económicas, retirar armas de las calles y recuperar espacios para la ciudadanía.

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