Marea alta provoca inundación en varias zonas de Guayaquil

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Varias zonas de Guayaquil amanecieron este 11 de septiembre de 2026 con acumulación de agua e inundaciones, debido a la coincidencia entre la marea alta y las lluvias registradas durante la madrugada.

Según la tabla de mareas de Segura EP, la pleamar de la mañana alcanzó los 4,59 metros, y tiene previsto bajar a las 14:22 con 0.40m. Este escenario podría repetirse durante la noche: a las 19:45, está previsto que la marea alcance los 4,57 metros.

TABLA DE MAREAS

🗓 11/9/2026



La Sala Situacional de #SeguraEP presenta la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia.



Revise la información para estar alerta en sectores cercanos a esteros y ríos. pic.twitter.com/K5jSvKLFEO — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 11, 2026

Sectores afectados por marea alta y lluvias

Uno de los sectores más afectados por la marea alta se registró en el sector que queda a la bajada del puente del Velero, junto al Estero del Salado, donde el agua no solo obstaculizó el flujo vehicular, sino que también ingresaba a las viviendas como consecuencia del oleaje. Los moradores del sector denunciaron la propagación de malos olores, debido a que el agua del estero se mezcla con las aguas que emergen de las alcantarillas.

Otros sectores en donde también se evidenció acumulación de agua por marea alta, fueron: Santa y 10 de Agosto, Calle 19 y Alcedo, y Suburbio, Colón y Milagro

En tanto, Segura EP registró otras novedades a causa de las lluvias en Carlos Luis Plaza Dañin y Ellas Muñoz, Antonio Parra y 9no. Pasaje, Av. Pedro Menéndez, Alfredo Pareja Diezcanseco. En estas zonas se desplegaron unidades de Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil y de Interagua.

Descartaron además, la caída de árboles, socavones, caída de postes, deslizamientos o vendavales.

“Se mantiene el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional ante cualquier novedad”, indicó Segura.

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