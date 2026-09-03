Guayaquil volverá a registrar marea alta este jueves 3 de septiembre de 2026

Este jueves 3 de septiembre de 2026 la marea alta en Guayaquil llegará a a los 4.19 metros. Así lo reportó Segura EP en su tabla de mareas para la provincia del Guayas, basada en información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y el Inocar.
Según la tabla de mareas, Guayaquil tendrá cuatro variaciones de marea durante la jornada. La más alta está prevista para las 10:49 de la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026, con un nivel de 4.19 m. Luego, a las 23:37 de la noche, se evidenciará un nivel de 3.98 metros.
Los picos más bajos serán a las 18:26 con un nivel de 0.93 metros. A mas 05:57 también se registró descenso de 1.00 metros.
Segura EP recomendó que princupales sectores cercanos a esteros y ríos deben estar alertas a esta información.
El 2 de septiembre de 2026 también se registró un ascenso de marea a las 10:03, con un nivel de 4.38 metros. Y las 22:42 se registró un nivel de 4.15 metros.
El máximo de marea alta que se registrará en otros cantones de la provincia del Guayas será de 3.86 metros en Puerto Nuevo, a las 10:29. En este mismo sector se tiene previsto que la marea vuelva a subir a las 23:13 con un nivel de 3.70 metros.
En Puerto Posorja el máximo de nivel será de 2.40 metros a las 09:13, y luego a las 21:56 se registrará un nivel de 2.27 metros.
En Puerto Puná el nivel máximo está previsto para las 09:20 con un nivel de 3.44 metros y por la noche, a las 21:58, será de 3.30 metros.
TABLA DE MAREAS— Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 3, 2026
🗓️ 03/09/2026
La Sala Situacional de #SeguraEP presenta la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia.
Revise la información para estar alerta en sectores cercanos a esteros y ríos. pic.twitter.com/gLVPXa4IvJ
Ante estos registros de marea alta se deben tomar las precauciones debidas para evitar accidentes.