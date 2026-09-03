Guayaquil volverá a registrar marea alta este jueves 3 de septiembre de 2026

Este jueves 3 de septiembre de 2026 la marea alta en Guayaquil llegará a a los 4.19 metros. Así lo reportó Segura EP en su tabla de mareas para la provincia del Guayas, basada en información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y el Inocar.

Cuatro variaciones de marea

Según la tabla de mareas, Guayaquil tendrá cuatro variaciones de marea durante la jornada. La más alta está prevista para las 10:49 de la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026, con un nivel de 4.19 m. Luego, a las 23:37 de la noche, se evidenciará un nivel de 3.98 metros.

Los picos más bajos serán a las 18:26 con un nivel de 0.93 metros. A mas 05:57 también se registró descenso de 1.00 metros.

Segura EP recomendó que princupales sectores cercanos a esteros y ríos deben estar alertas a esta información.

El 2 de septiembre de 2026 también se registró un ascenso de marea a las 10:03, con un nivel de 4.38 metros. Y las 22:42 se registró un nivel de 4.15 metros.

Nivel de marea alta en otros cantones del Guayas

El máximo de marea alta que se registrará en otros cantones de la provincia del Guayas será de 3.86 metros en Puerto Nuevo, a las 10:29. En este mismo sector se tiene previsto que la marea vuelva a subir a las 23:13 con un nivel de 3.70 metros.

En Puerto Posorja el máximo de nivel será de 2.40 metros a las 09:13, y luego a las 21:56 se registrará un nivel de 2.27 metros.

En Puerto Puná el nivel máximo está previsto para las 09:20 con un nivel de 3.44 metros y por la noche, a las 21:58, será de 3.30 metros.

TABLA DE MAREAS

🗓️ 03/09/2026



La Sala Situacional de #SeguraEP presenta la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia.



Revise la información para estar alerta en sectores cercanos a esteros y ríos. pic.twitter.com/gLVPXa4IvJ — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 3, 2026

Ante estos registros de marea alta se deben tomar las precauciones debidas para evitar accidentes.

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