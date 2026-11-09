Marea alta de 4,45 metros provoca acumulación de agua en Guayaquil

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Varios sectores de Guayaquil amanecieron con acumulación de agua este lunes 9 de noviembre de 2026, debido a la marea alta que alcanzó los 4,45 metros de altura durante la mañana. Esta situación se presenta en una jornada marcada por el pronóstico de lluvias de intensidad variable en distintos puntos de la ciudad.

Según la información difundida, se coordinaron acciones con las instituciones competentes para atender las novedades registradas en distintos puntos de la ciudad.

Sectores con reportes de acumulación de agua por marea alta

Las novedades fueron identificadas en los siguientes sectores:

Calle 11 y La D.

Calle Colón e Ismael Pérez Pazmiño.

Calle 32 y Capitán Nájera.

Isla Trinitaria, cooperativa 4 de Marzo.

Avenida Malecón y Loja.

Segura EP indicaron que se activó la coordinación con las entidades correspondientes para la atención de estas incidencias.

Monitoreo permanente de videovigilancia

De acuerdo con el reporte, los evaluadores de videovigilancia mantienen vigilancia constante sobre los sectores afectados.

Además, continúan ejecutando tareas de monitoreo preventivo con el fin de detectar nuevas novedades y dar seguimiento a las zonas donde se reportó acumulación de agua.

Pronóstico de lluvias para Guayaquil

Para este lunes 9 de noviembre, el pronóstico meteorológico prevé temperaturas entre 26 °C y 33 °C en Guayaquil.

Las condiciones del tiempo serán parcialmente nubladas y se esperan lluvias de variable intensidad durante la jornada. El índice de radiación ultravioleta se ubicará en nivel 8, considerado muy alto.

Mareas previstas para este 9 de noviembre

Según la tabla de mareas difundida para Guayaquil, se registró una pleamar de 4,45 metros a las 07:09 y se prevé una bajamar de 0,27 metros a las 14:08. La próxima subida de la marea se tiene prevista a las 19:42 con un nivel de 4.55 metros.

Las autoridades mantienen seguimiento a las condiciones climáticas y oceanográficas debido a su posible influencia en sectores susceptibles a acumulaciones de agua.

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