Lluvias dejan calles anegadas en Guayaquil; conozca el pronóstico para este 4 de noviembre

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Las lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este miércoles 4 de noviembre de 2026 provocaron acumulación de agua en varios sectores de Guayaquil.

Las precipitaciones persistían durante las primeras horas del día en algunas zonas de la ciudad, que acumula cuatro días consecutivos de lluvias. Mientras tanto, en otros sectores, las precipitaciones habían cesado, aunque persistían los efectos de las lluvias recientes.

Nuevos reportes de acumulación de agua en Guayaquil

Según el monitoreo de Segura EP, las principales novedades se presentaron en el Parque Industrial El Sauce, ubicado en la intersección de las avenidas Gastón Thoret Jager y Luis Eduardo Robles.

Ante estas afectaciones, personal de Emapag EP e Interagua fue desplegado para ejecutar labores de monitoreo y drenaje en las zonas comprometidas.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 07:10 se registró una nueva incidencia en la avenida Barcelona, en la bajada del paso vehicular con sentido hacia la ciudadela Ferroviaria.

En ese punto también se evidenció acumulación de agua, por lo que las entidades mantuvieron acciones de seguimiento y atención.

Marea alta influye en la acumulación de agua

Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), para este miércoles está prevista una pleamar de 3,86 metros a las 15:19 y una bajamar de 0,77 metros a las 22:07.

Las autoridades señalaron que mantienen monitoreo permanente debido a la combinación de precipitaciones y la influencia de las mareas en la ciudad.

Pronóstico de lluvias para este 4 de noviembre

El pronóstico meteorológico prevé temperaturas de entre 25 °C y 31 °C, con cielo parcialmente nublado y presencia de claros.

Además, se esperan lluvias de intensidad variable durante el día, por lo que continúa la coordinación interinstitucional para responder ante posibles emergencias derivadas de las condiciones climáticas.

Lluvias en Guayaquil este 4 de noviembre; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores de Guayaquil registraron acumulación de agua este 4 de noviembre? El Parque Industrial El Sauce, la intersección de las avenidas Gastón Thoret Jager y Luis Eduardo Robles, y la avenida Barcelona, en la bajada hacia la ciudadela Ferroviaria.

Según el monitoreo de Segura EP, estos fueron los principales puntos afectados por las lluvias registradas durante la madrugada y la mañana del 4 de noviembre de 2026. ❓ ¿Qué instituciones fueron desplegadas para atender las zonas afectadas? Emapag EP e Interagua. Personal de ambas entidades fue enviado a los sectores con acumulación de agua para ejecutar labores de monitoreo y drenaje, con el objetivo de mitigar las afectaciones provocadas por las precipitaciones. ❓ ¿Cómo influye la marea alta en las condiciones de Guayaquil? La marea alta puede contribuir a la acumulación de agua en algunos sectores de la ciudad.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente debido a la combinación de las lluvias y la influencia de las mareas. Inocar prevé una pleamar de 3,86 metros a las 15:19 y una bajamar de 0,77 metros a las 22:07. ❓ ¿Qué ocurrió en la avenida Barcelona durante la mañana? Se reportó una nueva acumulación de agua a las 07:10.

La incidencia se registró en la bajada del paso vehicular con sentido hacia la ciudadela Ferroviaria, donde las entidades competentes realizaron seguimiento y atención de la situación. ❓ ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Guayaquil este 4 de noviembre? Se esperan temperaturas entre 25 °C y 31 °C, con lluvias de intensidad variable.

El pronóstico meteorológico prevé cielo parcialmente nublado con presencia de claros y precipitaciones durante la jornada, por lo que se mantiene la coordinación interinstitucional ante posibles emergencias.

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