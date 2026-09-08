¿Lloverá en Guayaquil este martes 8 de septiembre? Este es el pronóstico

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Para este martes 8 de septiembre de 2026 existe la probabilidad de lluvias en Guayaquil. Así lo informó el pronóstico del tiempo de Segura EP, basada en información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).
Según el pronóstico del tiempo recogido en la tabla de Segura EP, existe probabilidad de lluvias en Guayaquil para este martes 8 de septiembre de 2016. Las precipitaciones llegarían a 3.56 mm, y estarían ocurriendo entre la tarde con una llovizna intermitente, y en la noche con una llovizna y cielo nublado. Mientras que esta mañana los cielos se mantendrán nublados.
La temperatura máxima será de 30.5 °C y bajaría hasta 26 °C. Este clima estará combinado con vientos de 4 m/s. Mientras que se mantendría una humedad relativa del 84 %.
Además, una radiación ultravioleta alta de 7.
Guayaquil experimentará una marea alta que llegaría a un nivel de 3.92 metros, a las 17:01; y una marea baja para esta mañana de un nivel de 1.05 metros para las 11:38.
PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA GUAYAQUIL— Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 8, 2026
🗓️ 8/9/2026
🌡️ Temperatura de 26°C a 30.5°C
🌤️ Condiciones: Nublado con claros.
🌧️ Precipitaciones: Existe probabilidad de lluvias.
🌞 UV: 7 Alto pic.twitter.com/dJM2bp46Ag
Las lloviznas en Guayaquil han comenzado a caer desde la semana pasada en algunos puntos de Guayaquil, sin llegar a aguaceros fuertes.
Guayaquil tendrá una jornada mayormente nublada, con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 26 °C y 30,5 °C.
Según el pronóstico de Segura EP, elaborado con información del Inamhi y del Inocar, durante la mañana se esperan cielos nublados. En la tarde podría presentarse una llovizna intermitente y, durante la noche, llovizna con cielo nublado.
La probabilidad de lluvias se concentra principalmente en la tarde y la noche.
El pronóstico señala que durante la tarde podrían registrarse lloviznas intermitentes, mientras que en la noche se prevé llovizna acompañada de cielo nublado. La precipitación estimada es de 3,56 milímetros.
La temperatura estará entre 26 °C y 30,5 °C, con una máxima de 30,5 °C.
Estas condiciones estarán acompañadas por vientos de aproximadamente 4 m/s y una humedad relativa del 84 %, por lo que la sensación térmica podría mantenerse elevada durante buena parte del día.
La marea alta alcanzará 3,92 metros a las 17:01, mientras que la marea baja llegará a 1,05 metros a las 11:38.
Estos datos son relevantes para las zonas cercanas al río Guayas y otros sectores expuestos a la influencia de las mareas, especialmente si coinciden con precipitaciones.
Sí. El índice de radiación ultravioleta será 7, considerado alto.
Aunque el cielo estará nublado durante buena parte de la jornada y existe probabilidad de lloviznas, la radiación UV puede mantenerse elevada. Por ello, se recomienda tomar medidas de protección frente a la exposición solar.