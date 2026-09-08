¿Lloverá en Guayaquil este martes 8 de septiembre? Este es el pronóstico

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Para este martes 8 de septiembre de 2026 existe la probabilidad de lluvias en Guayaquil. Así lo informó el pronóstico del tiempo de Segura EP, basada en información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Detalles del clima en Guayaquil

Según el pronóstico del tiempo recogido en la tabla de Segura EP, existe probabilidad de lluvias en Guayaquil para este martes 8 de septiembre de 2016. Las precipitaciones llegarían a 3.56 mm, y estarían ocurriendo entre la tarde con una llovizna intermitente, y en la noche con una llovizna y cielo nublado. Mientras que esta mañana los cielos se mantendrán nublados.

La temperatura máxima será de 30.5 °C y bajaría hasta 26 °C. Este clima estará combinado con vientos de 4 m/s. Mientras que se mantendría una humedad relativa del 84 %.

Además, una radiación ultravioleta alta de 7.

Mareas altas en Guayaquil

Guayaquil experimentará una marea alta que llegaría a un nivel de 3.92 metros, a las 17:01; y una marea baja para esta mañana de un nivel de 1.05 metros para las 11:38.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA GUAYAQUIL

🗓️ 8/9/2026



🌡️ Temperatura de 26°C a 30.5°C

🌤️ Condiciones: Nublado con claros.

🌧️ Precipitaciones: Existe probabilidad de lluvias.

🌞 UV: 7 Alto pic.twitter.com/dJM2bp46Ag — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 8, 2026

Las lloviznas en Guayaquil han comenzado a caer desde la semana pasada en algunos puntos de Guayaquil, sin llegar a aguaceros fuertes.

Preguntas claves sobre el clima en Guayaquil

❓ ¿Cómo estará el clima en Guayaquil este martes 8 de septiembre de 2026?

Guayaquil tendrá una jornada mayormente nublada, con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 26 °C y 30,5 °C.

Según el pronóstico de Segura EP, elaborado con información del Inamhi y del Inocar, durante la mañana se esperan cielos nublados. En la tarde podría presentarse una llovizna intermitente y, durante la noche, llovizna con cielo nublado.

❓ ¿A qué hora lloverá en Guayaquil este martes 8 de septiembre?

La probabilidad de lluvias se concentra principalmente en la tarde y la noche.

El pronóstico señala que durante la tarde podrían registrarse lloviznas intermitentes, mientras que en la noche se prevé llovizna acompañada de cielo nublado. La precipitación estimada es de 3,56 milímetros.

❓ ¿Cuál será la temperatura máxima y mínima en Guayaquil el 8 de septiembre?

La temperatura estará entre 26 °C y 30,5 °C, con una máxima de 30,5 °C.

Estas condiciones estarán acompañadas por vientos de aproximadamente 4 m/s y una humedad relativa del 84 %, por lo que la sensación térmica podría mantenerse elevada durante buena parte del día.

❓ ¿Cómo estarán las mareas en Guayaquil este martes 8 de septiembre de 2026?

La marea alta alcanzará 3,92 metros a las 17:01, mientras que la marea baja llegará a 1,05 metros a las 11:38.

Estos datos son relevantes para las zonas cercanas al río Guayas y otros sectores expuestos a la influencia de las mareas, especialmente si coinciden con precipitaciones.

❓ ¿Habrá radiación ultravioleta alta en Guayaquil este martes?

Sí. El índice de radiación ultravioleta será 7, considerado alto.

Aunque el cielo estará nublado durante buena parte de la jornada y existe probabilidad de lloviznas, la radiación UV puede mantenerse elevada. Por ello, se recomienda tomar medidas de protección frente a la exposición solar.

Te recomendamos