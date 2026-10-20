Incendio en edificio abandonado escala a alarma 3, en Guayaquil

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Se registra un incendio estructural de alarma 3 en un edificio abandonado en las calles Sucre, entre Chimborazo y Colón, centro de Guayaquil. La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes atienden la emergencia la tarde de este martes 20 de octubre de 2026.

La alerta fue recibida por el ECU 911 a las 14:13, luego de que ciudadanos reportaran una gran cantidad de humo negro proveniente del inmueble.

Inicialmente se movilizaron cinco unidades de combate, una unidad de rescate, un carro escalera y una unidad de recarga de equipos de aire para verificar la emergencia y ejecutar las labores de control.

Emergencia de incendio en Guayaquil fue elevada a alarma 3

Con el avance del incendio y debido a la complejidad de las labores de extinción, la emergencia fue elevada a alarma 3 por incendio estructural.

Según información preliminar, 20 unidades y aproximadamente 100 bomberos trabajan en la zona para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague hacia edificaciones cercanas.

Las labores se concentran en contener el incendio dentro del inmueble afectado y reducir los riesgos para residentes, comerciantes y transeúntes que circulan por el centro de la ciudad.

Heridos o muertos por incendio en Guayaquil

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas o víctimas fatales. Tampoco se han determinado las causas que originaron el siniestro.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mantiene las operaciones en el sitio mientras se evalúan los daños y se ejecutan las tareas de enfriamiento y control total de la emergencia.

Incendio de alarma 3 en el centro de Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde se registra el incendio estructural de alarma 3 en Guayaquil? El incendio se registra en un edificio abandonado ubicado en las calles Sucre, entre Chimborazo y Colón, en el centro de Guayaquil.

La emergencia se reportó la tarde del martes 20 de octubre de 2026. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó un operativo para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a las edificaciones cercanas. ❓ ¿A qué hora se reportó el incendio en un edificio abandonado del centro de Guayaquil? El ECU 911 recibió la alerta a las 14:13 del martes 20 de octubre de 2026.

Ciudadanos reportaron una gran cantidad de humo negro que salía del inmueble ubicado en las calles Sucre, entre Chimborazo y Colón. Inicialmente, se movilizaron unidades de combate, rescate y apoyo para verificar la emergencia. ❓ ¿Cuántos bomberos y unidades de emergencia atienden el incendio de alarma 3 en Guayaquil? Aproximadamente 100 bomberos y 20 unidades trabajan en las labores para controlar el incendio.

El operativo incluye recursos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. La emergencia fue elevada a alarma 3 debido a la complejidad de las tareas de extinción y a la necesidad de evitar que las llamas alcancen inmuebles cercanos. ❓ ¿Hay personas heridas o fallecidas por el incendio en el centro de Guayaquil? Hasta el último reporte disponible, las autoridades no habían informado sobre personas heridas ni víctimas mortales por el incendio.

Los bomberos continúan con las labores de control y evaluación de los daños en el edificio abandonado. La información sobre posibles afectados podría actualizarse conforme avance la atención de la emergencia. ❓ ¿Qué causó el incendio en el edificio abandonado de las calles Sucre, Chimborazo y Colón? Las causas del incendio aún no han sido determinadas por las autoridades.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mantiene las labores de extinción, enfriamiento y control total del fuego. Una vez controlada la emergencia, se podrán realizar las evaluaciones necesarias para establecer el origen del siniestro y los daños ocasionados.

Te recomendamos