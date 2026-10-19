Incendio en base militar de Canadá avanzó casi un kilómetro en menos de un minuto

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El incendio que causó la muerte de cuatro militares en una base militar de Alberta, Canadá avanzó casi un kilómetro en menos de un minuto, impulsado por fuertes vientos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, reveló este lunes, 19 de octubre de 2026, nuevos detalles de la tragedia.

Según informó EFE, las llamas alcanzaron a un grupo de soldados que participaba en un ejercicio con fuego real. El fuego se propagó rápidamente hasta la zona donde estaban concentrados los militares, sin darles tiempo suficiente para reaccionar.

Incendio en Canadá deja cuatro militares muertos

El siniestro ocurrió el sábado, 17 de octubre de 2026 y dejó 39 militares heridos, de los cuales 19 permanecían en estado crítico hasta el domingo. Las víctimas pertenecían al tercer batallón de la Princess Patricia’s Canadian Light Infantry y a unidades de reservistas.

Carney señaló ante la Cámara de los Comunes que varios militares continúan luchando por sus vidas. También advirtió que la recuperación de algunos heridos será larga.

De acuerdo con EFE, este es el incidente más grave sufrido por las Fuerzas Armadas canadienses en territorio nacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

50 investigadores buscan las causas del fuego

Las autoridades todavía desconocen el origen del incendio. Carney confirmó que el Servicio Nacional de Investigación de las Fuerzas Canadienses dirige las pesquisas, con el apoyo de la Real Policía Montada de Canadá.

Un equipo de 50 investigadores trabaja en el lugar para reconstruir lo ocurrido y establecer las circunstancias que provocaron la propagación de las llamas.

El primer ministro insistió en que la investigación será exhaustiva. Los fuertes vientos figuran entre los factores que explican la velocidad con la que avanzó el fuego, aunque todavía no se ha determinado qué lo inició.

Militares participaban en ejercicios de despliegue

Los soldados se preparaban para integrarse en la Fuerza de Tarea de Respuesta Global de Canadá, una unidad diseñada para desplegarse rápidamente en el extranjero.

Según EFE, los entrenamientos también estaban relacionados con un posible despliegue en Letonia, dentro de la operación Reassurance, en la que Canadá lidera fuerzas de la OTAN.

Con información de EFE

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