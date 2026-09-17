Canadá quiere ser el primer ‘miembro asociado’ de la Unión Europea

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respaldó este jueves, 17 de septiembre de 2026, la posibilidad de que su país se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea (UE). La propuesta fue planteada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Carney aseguró ante la Eurocámara que Canadá y la UE son fuertes por separado, pero “más fuertes juntos”. También afirmó que el futuro vínculo tendrá un enfoque definido por ambas partes. Según EFE, el nuevo estatus supondría una cooperación más estrecha en distintas áreas.

Carney asistió el miércoles, 16 de septiembre de 2026, al discurso sobre el Estado de la Unión de Von der Leyen. Fue el primer líder de un país no perteneciente a la UE en participar como invitado de honor.

Cooperación en defensa, energía e inteligencia artificial

El primer ministro canadiense planteó que la nueva relación vaya más allá del acuerdo comercial entre Canadá y la UE. Entre sus prioridades mencionó los minerales críticos, la defensa, la inteligencia artificial, la energía y el espacio.

También propuso avanzar en el comercio digital y facilitar que los jóvenes puedan vivir, trabajar y estudiar a ambos lados del Atlántico. EFE informó que Carney respaldó además una mayor participación canadiense en Erasmus+ y en el programa científico Horizon.

Canadá también ofreció ampliar su contribución al suministro europeo de gas e hidrógeno.

Carney advierte sobre nuevas tensiones comerciales

Durante su discurso, Carney alertó sobre el uso del comercio como herramienta de presión. También mencionó los aranceles y las vulnerabilidades de las cadenas de suministro.

El primer ministro sostuvo que Canadá y la UE buscan reforzar su resiliencia, no dominar a otros países. Defendió además la soberanía, las democracias y el Estado de derecho.

EFE señaló que sus declaraciones se produjeron horas después de que Donald Trump calificara de “acto hostil” el acercamiento entre Canadá y la UE. El presidente estadounidense también amenazó con imponer “serios aranceles” para frenar una mayor aproximación entre ambas partes.

Con información de EFE

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