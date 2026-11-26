Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Un incendio se registró alrededor de las 04:00 de este jueves 26 de noviembre de 2026 en el Cuartel Modelo, ubicado en el norte de Guayaquil. La emergencia se produjo en uno de los patios de las instalaciones de la Policía Nacional, donde un vehículo estacionado fue alcanzado por las llamas.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió al sitio y logró controlar el fuego, evitando que el vehículo resultara consumido por completo.

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Detalles del incendio vehicular en el Cuartel Modelo

La alerta llegó al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a las 03:42, en el que se reportaba sobre un incendio vehicular en el parqueadero del Cuartel Modelo.

Para la emergencia se despacharon dos unidades de combate. Según información de los Bomberos, la novedad fue controlada y desmintieron que una persona haya resultado herida.

Vehículo afectado no era un patrullero

Las autoridades precisaron que el vehículo involucrado en el incidente no correspondía a un patrullero policial.

Asimismo, indicaron que la unidad no quedó totalmente destruida por las llamas gracias a la intervención de los equipos de emergencia.

Emergencia fue controlada

Una vez extinguido el incendio y atendida la persona afectada, los bomberos y paramédicos concluyeron sus labores y se retiraron del cuartel.

Hasta el momento no se han informado las causas que originaron el incendio.

Incendio en Cuartel Modelo; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en el Cuartel Modelo de Guayaquil este 26 de noviembre de 2026? Un incendio se registró alrededor de las 04:00 de este jueves 26 de noviembre de 2026 en uno de los patios del Cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil, donde un vehículo estacionado fue alcanzado por las llamas. La emergencia ocurrió en las instalaciones de la Policía Nacional y requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que logró controlar el fuego. ❓ ¿Cuántas personas resultaron heridas por el incendio en el Cuartel Modelo de Guayaquil? Según el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, no hubo personas heridas. Sin embargo, se hablaba de una persona que resultó afectada tras intentar apagar las llamas con el extintor. ❓ ¿El vehículo que se incendió en el Cuartel Modelo de Guayaquil era un patrullero policial? No. Las autoridades precisaron que el vehículo afectado por el incendio no correspondía a un patrullero de la Policía Nacional. La unidad se encontraba estacionada en uno de los patios del Cuartel Modelo y no fue consumida completamente por las llamas gracias a la intervención de los bomberos. ❓ ¿Qué provocó el incendio en el Cuartel Modelo de Guayaquil? Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio en el Cuartel Modelo. La información preliminar establece que el fuego afectó a un vehículo estacionado dentro de las instalaciones policiales. Sin embargo, se desconocen las circunstancias que desencadenaron la emergencia. ❓ ¿Fue controlado el incendio registrado en el Cuartel Modelo de Guayaquil? Sí. Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil logró extinguir las llamas y evitar que el vehículo resultara completamente destruido. Una vez controlado el incendio y atendida la persona que sufrió quemaduras leves, los bomberos y paramédicos concluyeron sus labores y se retiraron de las instalaciones policiales.

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