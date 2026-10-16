Incendio estructural en El Condado fue controlado

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Cuerpo de Bomberos de Quito controló un incendio estructural en el sector de El Condado, al norte de Quito, este viernes 16 de octubre de 2026. La emergencia movilizó a 10 efectivos y tres vehículos de la institución.

Tras controlar las llamas, los equipos de respuesta iniciaron labores de enfriamiento para reducir el riesgo de una nueva propagación del fuego y verificar las condiciones del área afectada.

🔄 #Actualización | El incendio estructural registrado en el sector de El Condado ha sido controlado.



👩🏻‍🚒 Al momento, se realizan labores de enfriamiento.



✔️ Afortunadamente, no se registra personas heridas.



👉🏻 Con 10 efectivos y tres vehículos atendemos esta emergencia.



📞… https://t.co/QMxSN9lWrZ pic.twitter.com/tPCBgzahb8 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 16, 2026

La institución informó que, hasta el momento, no existen reportes de personas heridas. Sin embargo, los equipos continúan con las tareas posteriores a la emergencia para asegurar el sitio.

Las autoridades no detallaron la causa del incendio, el tipo de inmueble afectado ni la magnitud de los daños materiales. Por ello, esos aspectos requieren información oficial adicional.

Diez bomberos y tres vehículos atendieron la emergencia

La respuesta del Cuerpo de Bomberos de Quito incluyó a 10 uniformados y tres vehículos. El personal trabajó en el control del incendio estructural y, una vez que logró contener las llamas, pasó a la fase de enfriamiento.

Esta etapa permite reducir la temperatura de los materiales afectados y revisar los puntos donde el calor podría mantener focos activos. Los bomberos también deben verificar las condiciones del lugar antes de concluir las tareas de emergencia.

El trabajo posterior al control del fuego resulta importante para disminuir el riesgo de que las llamas se reactiven, en especial cuando el incendio compromete estructuras, mobiliario u otros materiales combustibles.

Incendio en El Condado no deja personas heridas

El reporte oficial de los Bomberos de Quito señala que la emergencia no dejó personas heridas hasta el momento de su publicación. Tampoco existe información confirmada sobre el origen del fuego. Las autoridades competentes deberán determinar las causas con base en las evaluaciones correspondientes.

Recomendaciones para prevenir incendios estructurales

Los incendios en edificaciones pueden comprometer la seguridad de las personas y provocar pérdidas materiales. Para reducir los riesgos, los organismos de emergencia recomiendan revisar las instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas en tomacorrientes y mantener materiales inflamables lejos de fuentes de calor.

También conviene contar con rutas de evacuación despejadas y llamar al ECU 911 ante una emergencia. Si el fuego se extiende, las personas deben salir del inmueble y evitar el ingreso a espacios con humo o altas temperaturas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito continúa con las labores de enfriamiento en El Condado. Por ahora, el dato confirmado es que la institución controló el incendio y no reportó personas heridas.