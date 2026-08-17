Estas son las nuevas rutas de 20 líneas de buses por obras en la calle Clemente Ballén, en Guayaquil

Este lunes 17 de agosto de 2026 arrancaron los trabajos de reconstrucción con hormigón en la calle Clemente Ballén, centro de Guayaquil. Razón por la cual 20 líneas de buses urbanos cambiaron sus recorridos habituales, por disposición de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM).

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Tramo permanecerá cerrado por obras

Como parte de la primera fase de intervención, se interrumpirá el tránsito vehicular en la calle Clemente Ballén, entre Pedro Moncayo y Lorenzo de Garaycoa. El cierre también incluye las intersecciones con las calles Pío Montúfar y 6 de Marzo.

La medida busca facilitar la ejecución de los trabajos de reconstrucción y mantener la circulación del transporte público por vías alternas.

Estas son las rutas alternas

La ATM estableció los siguientes recorridos temporales para las líneas de buses afectadas:

Línea 49: Clemente Ballén – García Moreno – Aguirre.

Clemente Ballén – García Moreno – Aguirre. Líneas 34 y 152: Pío Montúfar – Alcedo – 6 de Marzo.

Pío Montúfar – Alcedo – 6 de Marzo. Líneas 9, 10, 21, 85, 123 y 125: Clemente Ballén – García Moreno – Vélez – Rumichaca.

Clemente Ballén – García Moreno – Vélez – Rumichaca. Líneas 61, 135 y 137: Pío Montúfar – Aguirre – García Moreno – Vélez – Rumichaca.

Pío Montúfar – Aguirre – García Moreno – Vélez – Rumichaca. Líneas 47, 52, 55, 67, 83, 84, 108 y 116: Antepara – Vélez – Rumichaca.

Vías alternativas para los conductores

Para quienes se movilicen hacia el centro de Guayaquil, la ATM recomienda considerar otras calles durante el periodo de intervención.

En sentido oeste-este, los conductores podrán utilizar las calles Vélez o 10 de Agosto. Mientras que, para desplazarse en sentido norte-sur, las alternativas cercanas son la avenida Machala y Lorenzo de Garaycoa.

Obras durarán aproximadamente tres meses

La reconstrucción de Clemente Ballén forma parte del proyecto de rehabilitación de vías de alto flujo vehicular que ejecuta la Municipalidad de Guayaquil.

Los trabajos ya comenzaron en la calle Rumichaca y posteriormente se prevé intervenir otras arterias de alta circulación del centro-sur de la ciudad.

Según indicó la ATM en un comunicado, las obras en Clemente Ballén tendrán una duración aproximada de tres meses.

Ante estos cambios, la ATM recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar las rutas alternas y respetar la señalización vial para evitar inconvenientes durante la ejecución de los trabajos.

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