Metrovía de Guayaquil contará con botones de pánico para reforzar la seguridad

Con la finalidad de reforzar la seguridad en el transporte público, la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, Segura EP, inició la implementación de botones de pánico en las paradas y terminales de la Metrovía de Guayaquil.

Implementación de los botones de pánico

La intervención contempla la instalación de 130 dispositivos distribuidos en toda la red de transporte urbano de Guayaquil. De acuerdo con la información proporcionada, se colocará un dispositivo en cada una de las 125 paradas y uno en cada uno de los cinco terminales que conforman la red.

La tecnología permitirá generar alertas de manera inmediata ante incidentes, actos delictivos, vandalismo u otras situaciones que puedan poner en riesgo a los usuarios o los bienes públicos.

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Funcionamiento del botón de pánico

El sistema estará conectado con el C5 GYE, desde donde se podrán monitorear y gestionar las alertas. Esta articulación permitirá coordinar la atención de las emergencias con los equipos de seguridad y las entidades encargadas de responder ante este tipo de situaciones.

De esta manera se podrán alertar de manera oportuna cualquier intento de robo otro incidente que afecte la seguridad.

Objetivo de los botones de pánico

Botón de pánico en la Metrovía de Guayaquil.

Con la implementación de estos dispositivos se busca reducir los tiempos de reacción frente a incidentes y fortalecer la capacidad operativa en las instalaciones de la Metrovía. La herramienta permitirá, además, que las autoridades tengan información oportuna para activar los protocolos correspondientes ante cualquier eventualidad.

El gerente general de Segura EP, Alex Anchundia, señaló que la implementación de estos dispositivos forma parte del trabajo articulado entre Segura EP, la Metrovía y la Policía Nacional para fortalecer la prevención y reducir los delitos dentro del sistema.

Según datos de la entidad, entre enero y junio de 2026 se registraron 53 robos, 47 hurtos y dos extorsiones, frente a los 116 robos, 194 hurtos y una extorsión contabilizados durante el mismo período de 2025.

“Lo que se busca es ser preventivos porque muchas de las personas que hacen estos actos delictivos son recurrentes, son del sector. Entonces los estamos identificando, darnos las alertas para poder estar antes o hacer la captura inmediatamente después, tratando de evitar un daño colateral de hacer una acción dentro de la estación”, expresa Anchundia en un comunicado de prensa.

“Hoy al estar presente físicamente el monitoreo de las cámaras de la Metrovía y tener aquí también el despacho policial, prácticamente esa alerta se gestionará de manera inmediata (5-8 minutos), lo que vamos a disminuir tiempos de atención y también derespuesta que exige la ciudadanía”, agrega.

Mayor seguridad en la Metrovía

Según Segura EP, la implementación de esta tecnología se suma al esquema de seguridad que cuenta con 144 agentes, quienes trabajan en turnos de 12 horas, los siete días de la semana. A este personal se incorporan 12 supervisores operativos, distribuidos en dos turnos, encargados de realizar recorridos permanentes y mantener capacidad de respuesta ante emergencias e incidentes reportados dentro del sistema.

Con todas estas estrategias de seguridad, la institución busca fortalecer el esquema de prevención, vigilancia y respuesta en la Metrovía.

Botones de pánico en la Metrovía; preguntas frecuentes

¿Cuántos botones de pánico se instalarán en las paradas y terminales de la Metrovía?

Se instalarán 130 botones de pánico en la red de la Metrovía: uno en cada una de sus 125 paradas y uno en cada uno de los cinco terminales. Los dispositivos permitirán generar alertas inmediatas ante delitos, actos de vandalismo, emergencias u otras situaciones que pongan en riesgo a los usuarios o los bienes públicos.

2. ¿Cómo funcionarán los botones de pánico de la Metrovía?

Los botones estarán conectados con el C5 GYE, desde donde se recibirán y gestionarán las alertas para coordinar la respuesta con los equipos de seguridad y las entidades de emergencia.

Segura EP busca que el monitoreo de las alertas permita reducir los tiempos de reacción. Alex Anchundia señaló que la respuesta podría gestionarse en un período de 5 a 8 minutos, aprovechando también el monitoreo de las cámaras y la presencia policial.

3. ¿Cuántos delitos se registraron en la Metrovía durante el primer semestre de 2026?

Entre enero y junio de 2026 se registraron 53 robos, 47 hurtos y dos extorsio dentro del sistema.

En el mismo período de 2025 se contabilizaron 116 robos, 194 hurtos y una extorsión. Segura EP sostiene que la implementación de los botones de pánico forma parte de las acciones para fortalecer la prevención y reducir los delitos.

4. ¿Quiénes estarán encargados de responder ante las alertas de seguridad en la Metrovía?

El sistema contará con el apoyo de Segura EP, la Metrovía y la Policía Nacional, además del personal de seguridad que opera en las estaciones y terminales.

Segura EP dispone de 144 agentes, que trabajan en turnos de 12 horas durante los siete días de la semana, y de 12 supervisores operativos distribuidos en dos turnos. Ellos realizan recorridos y mantienen capacidad de respuesta ante emergencias e incidentes.

5. ¿Cuál es el objetivo de instalar botones de pánico en la Metrovía?

El objetivo es reducir los tiempos de respuesta ante incidentes, fortalecer la prevención y mejorar la seguridad de los usuarios del sistema de transporte.

La estrategia busca que las autoridades puedan recibir información de manera inmediata y activar los protocolos correspondientes. Segura EP también plantea identificar a personas recurrentes en actos delictivos para intervenir de forma preventiva y evitar nuevos incidentes.

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