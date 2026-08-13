Revisión de buses en Guayaquil: esta es la primera línea que cumple los requisitos

Este jueves 13 de agosto de 2026 la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) arrancó el cronograma de revisión de unidades de transporte público urbano de Guayaquil, como parte del proceso establecido en la ordenanza municipal que regula las tarifas del sistema de transporte urbano.

461 buses serán revisados

Este jueves 13 de agosto de 2026 arrancó el proceso de revisión vehicular en Guayaquil.

Los primeros buses en ser revisados fueron los de la cooperativa Saucinc. En total fueron 18 unidades de esta cooperativa las que cumplieron este proceso, las mismas que deberán esperar a la conformación de un fideicomiso para aplicar la nueva tarifa. “En el caso de Saucinc, al ser la operadora que actualmente cumple con todos los requisitos establecidos, podrá acceder a la nueva tarifa antes de que concluya el plazo de seis meses”, indicó la ATM.

La evaluación continuará por las siguientes 4 semanas. Hasta el 10 de septiembre la ATM espera revisar un total de 461 unidades pertenecientes a 54 operadoras de transporte urbano.

Edgar Lupera, gerente general de la ATM, indica que la revisión es obligatoria, y en esta las operadoras deberán cumplir con las mejoras establecidas para continuar avanzando en el proceso previsto en la ordenanza. “Quienes no cumplan estarán sujetos a las consecuencias establecidas en la normativa, incluida la revocatoria del permiso de operación”, subraya el gerente general.

Nueva estructura tarifaria

Lupera aclara que pese a que la revisión es uno de los requisitos establecidos en la ordenanza para acceder a la nueva estructura tarifaria, no representa un incremento automático del pasaje. Es decir, el pasaje se mantiene en 0.30 centavos para los usuarios.

Las inspecciones verificarán que las unidades cumplan con las condiciones de seguridad, confort y operatividad establecidas en la normativa. Estas son:

Climatización

Conectividad wifi

Sistema de cobro electrónico

Bloqueo de puertas

Salidas de emergencia

Asientos preferenciales

Además, las operadoras deberán cumplir con el cronograma de presentación de sus unidades y entregar las facturas que respalden el consumo de combustible. Estos requisitos son indispensables para acceder al pago de la compensación mensual de USD 1,13 por unidad.

El pago será electrónico

Este jueves 13 de agosto de 2026 arrancó el proceso de revisión vehicular en Guayaquil.

La ATM indica que acorde transcurra el proceso, las operadoras cuentan con un plazo de

hasta seis meses para implementar las mejoras previstas en sus unidades y completar la implementación del sistema de pago electrónico.

Una vez cumplidos estos requisitos, las operadoras deberán avanzar con las siguientes etapas, entre ellas, la conformación del fideicomiso encargado de administrar la caja común, un requisito indispensable para aplicar la nueva estructura tarifaria.

Revisión vehicular; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos buses deben ser revisados y qué aspectos verificará la ATM durante las inspecciones?

La ATM revisará 461 buses de 54 operadoras hasta el 10 de septiembre. Las inspecciones verificarán condiciones de seguridad, confort y operatividad, como climatización, wifi, cobro electrónico, bloqueo de puertas, salidas de emergencia y asientos preferenciales.

La revisión arrancó este 13 de agosto con 18 unidades de la cooperativa Saucinc y se extenderá durante cuatro semanas. Es un requisito establecido en la ordenanza para que las operadoras puedan avanzar hacia la nueva estructura tarifaria.

❓ ¿Qué ocurre con las operadoras que no cumplan con las condiciones establecidas durante la revisión?

Las operadoras que no cumplan estarán sujetas a las sanciones previstas en la normativa, que pueden incluir la revocatoria del permiso de operación.

La ATM señala que la revisión es obligatoria y que las unidades deberán implementar las mejoras exigidas para continuar en el proceso. Las operadoras tienen hasta seis meses para completar estas adecuaciones.

❓ ¿La revisión de los buses significa que el pasaje urbano subirá de USD 0,30?

No. La revisión no implica un incremento automático del pasaje. Mientras se desarrolla el proceso, la tarifa que pagan los usuarios se mantiene en USD 0,30.

La inspección es únicamente uno de los requisitos contemplados en la ordenanza para acceder a una nueva estructura tarifaria. Para llegar a esa etapa, las operadoras deberán cumplir previamente con varias condiciones.

❓ ¿Qué deben cumplir las operadoras para acceder a la compensación mensual de USD 1,13 por unidad?

Deben cumplir el cronograma de presentación de sus unidades, aprobar las condiciones exigidas en la revisión y entregar las facturas que respalden el consumo de combustible.

La compensación de USD 1,13 mensuales por unidad forma parte del proceso previsto para las operadoras que cumplan los requisitos. La ATM utilizará la revisión para verificar que las unidades incorporen las mejoras establecidas.

❓ ¿Qué falta para que se pueda aplicar la nueva estructura tarifaria en Guayaquil?

Además de cumplir con las mejoras y completar el sistema de pago electrónico, las operadoras deberán avanzar en otras etapas, entre ellas, la conformación de un fideicomiso para administrar la caja común.

La cooperativa Saucinc ya cumplió con los requisitos establecidos y, según la ATM, podrá acceder a la nueva tarifa antes de que termine el plazo de seis meses. Sin embargo, todavía debe esperar la conformación del fideicomiso para que pueda aplicarse la nueva estructura tarifaria.

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