¿Cuándo iniciará la revisión de los buses de transporte público en Guayaquil?

La revisión de las unidades de transporte público Guayaquil comenzará el próximo jueves 13 de agosto de 2026. La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó sobre este proceso, que se enmarca dentro de la ordenanza que regula las tarifas del sistema de transporte urbano Guayaquil.

Detalles del proceso de inspección

En un comunicado emitido el lunes 3 de agosto, la ATM indicó que la inspección abarcará más de 300 buses, pertenecientes a 40 operadoras. Las revisiones se llevarán a cabo en los Centros de Revisión Técnica Vehicular ubicados en la vía a Daule, al norte, y en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil.

Evaluación técnica y requisitos

Las inspecciones incluirán una evaluación técnica para asegurar que las unidades cumplan con las condiciones establecidas por la normativa para circular. Además, se realizará una revisión visual del estado de los asientos, agarraderas, pasamanos, distancia mínima entre asientos y otros elementos relacionados con la comodidad y seguridad de los pasajeros.

Compensación para operadoras

Esta evaluación es un requisito que deben cumplir las operadoras para acceder a la nueva estructura tarifaria y recibir una compensación mensual de 1 134 dólares por unidad. La ATM enfatizó que solo aquellas unidades que aprueben la evaluación podrán avanzar a las siguientes etapas del nuevo esquema tarifario.

Objetivos de las inspecciones

Las inspecciones buscan garantizar que los usuarios cuenten con unidades que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad, confort y operatividad. Este proceso forma parte del esfuerzo por modernizar el sistema de transporte urbano Guayaquil.

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Nueva ordenanza y tarifas

El pasado 30 de junio, el Concejo Cantonal aprobó una ordenanza que regula la tarifa del transporte público colectivo urbano. Esta medida tiene como objetivo impulsar la modernización del sistema, fortalecer los mecanismos de control y establecer incentivos para mejorar la calidad del servicio.

Mantenimiento de tarifas durante la evaluación

Durante el periodo de evaluación, que podría extenderse hasta 180 días, la tarifa se mantendrá en 0.30 centavos. Esto permitirá otorgar la compensación mensual mientras se implementan las nuevas exigencias.

Aporte Social tras la evaluación

Una vez finalizados los 180 días, se implementará el programa Aporte Social, similar al actual Sistema Metrovía. Este programa permitirá a los usuarios que cumplan con los requisitos acceder a un aporte municipal de 0.05 centavos en dos pasajes diarios.

Requisitos para los buses

Climatización

Conectividad wifi

Sistema de cobro electrónico

Bloqueo de puertas

Salidas de emergencia

Asientos preferenciales

Nuevas disposiciones para operadoras

La normativa también refuerza los mecanismos de control sobre las operadoras. Entre las nuevas disposiciones se incluye la obligatoriedad de contar con la Revisión Técnica Vehicular realizada en Guayaquil para acceder a los beneficios establecidos en la ordenanza. Además, se implementará el Integrador Tecnológico de Operación y Recaudo (ITOR), que facilitará el pago electrónico y permitirá monitorear en tiempo real la operación mediante GPS.

Revisión de buses en Guayaquil: preguntas frecuentes

❓¿Cuándo comenzará la revisión de los buses de transporte público en Guayaquil?

La revisión empezará el jueves 13 de agosto de 2026. La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) inspeccionará más de 300 buses de 40 operadoras en los Centros de Revisión Técnica Vehicular de la vía a Daule y la avenida 25 de Julio. El proceso forma parte de la ordenanza que regula la nueva tarifa del transporte urbano.

❓¿Qué revisará la ATM durante la inspección de los buses urbanos en Guayaquil?

Evaluará las condiciones técnicas, de seguridad, operatividad y confort de las unidades.

Además de verificar el cumplimiento de la normativa para circular, la ATM inspeccionará el estado de asientos, agarraderas, pasamanos, la distancia entre asientos y otros elementos que garanticen un servicio seguro y cómodo para los pasajeros.

❓¿Qué requisitos deben cumplir los buses para acceder a la nueva tarifa y la compensación económica?

Deben aprobar la inspección y contar con climatización, wifi, sistema de cobro electrónico, bloqueo de puertas, salidas de emergencia y asientos preferenciales. Contexto: Solo las unidades que superen la evaluación podrán avanzar en las siguientes etapas de la ordenanza y acceder a la compensación mensual de 1.134 dólares por unidad, además de beneficiarse del nuevo esquema tarifario.

❓¿La tarifa del pasaje subirá durante la evaluación de los buses en Guayaquil?

No. La tarifa se mantendrá en 0,30 dólares durante el proceso de evaluación. La revisión de las unidades podría extenderse por 180 días. Durante ese periodo, el Municipio entregará una compensación mensual a las operadoras por cada unidad que cumpla los requisitos, mientras se implementan las nuevas exigencias.

❓¿Qué cambios incorpora la nueva ordenanza para modernizar el transporte urbano en Guayaquil?

Introduce mayores controles tecnológicos, pago electrónico y monitoreo en tiempo real de las unidades.

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