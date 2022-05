Cynthia Viteri: ‘La Policía y el Ejército deben tener la orden de disparar al criminal’

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, decidió este 30 de mayo enviar un mensaje a la nación y cuestionar el gobierno de Lasso. Foto: Captura

Redacción El Comercio (I)

En un mensaje a la nación realizado la noche de este lunes 30 de mayo de 2022, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, cuestionó la falta de políticas y estrategias del gobierno de Guillermo Lasso para combatir la inseguridad y el crimen organizado.

En un video de más de ocho minutos difundido en varios canales de televisión y en la red social de Twitter y Facebook, la alcaldesa reclamó al Ejecutivo por la ola de violencia que vive el Puerto Principal.

Viteri pidió al Primer Mandatario acciones y decisiones inmediatas para controlar los actos criminales que tienen en vilo a la población.

“Los actos de violencia que vivimos están asemejándose a los que ocurren en países convulsionados como, por ejemplo, Colombia y México. Explosiones en vehículos, asesinatos a plena luz del día, robos en cafeterías y restaurantes, colegios asaltados, niños heridos por disparos en expresos escolares y guardias asesinados. Niñas violadas yendo a sus escuelas…”, señaló Viteri al inicio de su alocución.

La burgomaestre indicó que nadie está seguro en ningún lugar. “En su gobierno presidente Lasso, pasa lo que nunca ha pasado y si no se lo para ahora no hay vuelta atrás. Lo que necesitamos es acción, no hacer planes que no se ejecutan”, enfatizó.

Viteri insistió que el problema de la inseguridad se soluciona con decisión. “Tome decisiones que generen resultados. Queremos ver a los delincuentes besando la tierra contra el piso”. “Queremos ver a los presos sin que la justicia los libere por la puerta trasera, queremos que quien entré no salga del infierno que él mismo eligió”.

A su criterio, las reacciones tibias, indolentes, desorientadas, sin ruta ni decisión, ha convertido a este gobierno y a este país en un campo de guerra. “Ninguna familia está segura ni en su casa, carro, bus, escuela o trabajo”, insistió.

“Los alcaldes no tienen la culpa”

Viteri le pidió a Guillermo Lasso que no se lave las manos como Pilatos ni eche la responsabilidad a los alcaldes.

“¿Vamos a esperar ahora que las explosiones sean contra las casas o escuelas? ¿Vamos a esperar a que este gobierno abra los ojos bien grandes y diga que la culpa es de los alcaldes de hace más de 30 años?”.

“Aquí se está esperando que reviente este país y que se tomen por asalto las mafias y no haya retorno, tienen el campo expedito, limpio, sin obstáculos para someterlos. En los sitios que están bajo estado de excepción se registran un crimen cada seis horas; solo el año que usted tiene en funciones se triplicaron las muertes violentas en Guayaquil”, le recordó Viteri al Jefe de Estado.

Según Viteri, el único que manda a la Policía, al Ejército, a la Marina, a la Aviación, el control de fronteras, de aguas, el ingreso al país, el control de armas y las cárceles es el Gobierno central. Ni ningún alcalde, prefecto tiene la fuerza pública bajo su mando”.

La funcionaria fue clara: “Esta cadena no es informativa, es de advertencia, los negocios cierran y las familias huyen. Se desató un éxodo producto del crimen, los buenos se van y los malos se apoderan del territorio: coches bomba, decapitados, gente colgada de los puentes…”.

Viteri indicó que la Policía y el Ejército deben tener la orden de disparar al criminal. “Por el contrario este gobierno indulta a 5 000 presos, entre ellos ladrones y estafadores”, acusó.

“En estos momentos no se admite a gente blanda en este país. Aquí vive el inocente y muere en su ley el criminal. Asuma su calidad de presidente y no haga promesas que no cumple. No proponga ideas que no funcionan”, expresó.

Viteri finalmente pidió al gobierno que dote a la Policía de chalecos antibalas, de armas, de municiones, de más personal, vehículos, comida, dormitorios, tecnología, drones…