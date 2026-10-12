Corte de luz en Guayas duró casi tres horas este lunes 12 de octubre

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Varios sectores de la provincia del Guayas se quedaron sin servicio eléctrico durante la mañana de este lunes 12 de octubre de 2026. La interrupción se registró aproximadamente entre las 10:10 y las 12:50, es decir, por cerca de dos horas y 40 minutos.

Esto dijo CNEL de los cortes de luz en el Guayas

Luego de dos horas, en la que los usuarios reportaron en redes la interrupción de la energía eléctrica, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) se pronunció manifestando que se debía a una falla en los interruptores de un transformador de la subestación Dos Cerritos, en el sistema de transmisión eléctrica.

CNEL indicó que las afectaciones se registraron en varios sectores de los cantones Santa Lucía, Samborondón, Daule, Salitre, Palestina, Colimes y Balzar.

Ciudadanos se quejaron del corte de luz

Residentes de varias urbanizaciones de Samborondón y Daule expresaron su malestar por la interrupción del servicio eléctrico. Señalaron que el corte se prolongó demasiado, especialmente porque ocurrió en una jornada con temperaturas superiores a los 30 °C.

Además, indicaron que la falta de energía dificultó la preparación de alimentos para sus familias y las actividades de quienes realizan teletrabajo durante el horario de oficina.

El servicio de luz fue restablecido

A las 12:12 de este lunes 12 de octubre, la entidad indicó que la técnicos estaban trabajando para la evaluación de los daños y la ejecución de las acciones necesarias para restablecer el servicio a la brevedad posible.

Una hora después, a las 13:19 informaron que el servicio eléctrico habío sido restablecido en su totalidad, luego de los trabajos ejecutados.

Sin embargo, usuarios de la parroquia Los Lojas indicaron que continúan sin luz desde la noche del domingo 11 de octubre.

@CNEL_EP En la parroquia Los Lojas y sus demás rctos aledaños seguimos sin energía desde anoche 🤬😡 — …. 🤍🫂 (@mac68963) October 12, 2026

Cortes de luz en Ecuador

Por el momento no se han comunicado de cortes programados de luz en el país, pese al actual estiaje. El pasado 5 de octubre, el presidente Daniel Noboa aseguró que no habrá apagones para los ciudadanos. “Ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz. Por más que sueñen que haya cortes, no va a haber cortes”, indicó el primer mandatario desde Guayaquil.

El Presidente comentó que el Gobierno ha llamado a inversionistas privados para generación eléctrica. Sin embargo, al momento Toachi Pilatón genera más de 200 megas, Daule Peripa también genera 178 megas, Babas genera cerca de 40 megas, sumado a las dos barcazas y a la generación privada dará sostenibilidad a la generación eléctrica.

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