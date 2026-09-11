ATM realiza controles durante rodadas nocturnas en Guayaquil

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) desplegó un operativo de control la noche del jueves 10 de septiembre de 2026, durante las rodadas nocturnas que son realizadas frecuentemente en este día de la semana algunas calles de Guayaquil.

Las rodadas de motocicletas han sido denunciadas por la ciudadanía en varias ocasiones, debido a que circulan sin placas, en grupos masivos, y -en algunos de los casos- con música en alto volumen.

Detalles del operativo anti rodadas

El operativo de la ATM tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito. Según la institución, sus agentes estuvieron desplegados en distintos puntos de la ciudad para verificar la documentación, placas y condiciones de los vehículos que participan en este tipo de concentraciones.

Según lo informado por la ATM, la acción dejó 55 vehículos retenidos, entre ellos 42 motocicletas, 3 tricimotos y 10 autos, por diversas infracciones.

“Mantendremos estos operativos de manera constante para garantizar el orden y la seguridad en las vías”, aseguró la ATM.

“Se acabaron estas rodadas que irrespetan la normativa. No vamos a permitir que conductores circulen a exceso de velocidad, sin placa o sin matrícula y pongan en riesgo a los ciudadanos”, indicó en un operativo anterior Edgar Lupera, gerente general dela ATM.

Rodadas de motos genera molestias

El pasado 14 de agosto de 2026 moradores de la avenida 9 de octubre, en Guayaquil, se mostraron incomodados por la masiva presencia de motos y vehículos que recorrieron toda la avenida hasta la altura del Malecón Simón Bolívar.

No se conoció con precisión la cantidad de motos que se tomaron esta avenida importante de la ciudad, pero en videos que circularon en redes se pudo predecir que fueron alrededor de 100 automotores que mientras avanzaban reproducían música a todo volumen.

Los residentes de la zona exigieron en ese entonces mayor control para evitar este tipo de concentraciones durante la madrugada.

Las rodadas suelen efectuarse todos los jueves en varios puntos de la ciudad, como la avenida Francisco de Orellana, la avenida León Febres Cordero y la avenida Samborondón.

Desde el 19 de agosto, fecha en la que la ATM anunció el reforzamiento de los controles a motocicletas, más de 500 motocicletas han sido retenidas por diferentes incumplimientos a la normativa, mientras que 6 personas han sido aprehendidas por conducir sin contar con ningún tipo de licencia.

Te recomendamos