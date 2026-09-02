Guayaquil acoge la reunión de José Raúl Mulino con Daniel Noboa este viernes

Las delegaciones diplomáticas de Ecuador y Panamá alistan un encuentro de alto nivel en territorio nacional. De acuerdo con informes oficiales de la presidencia panameña y la cancillería ecuatoriana emitidos este miércoles 2 de septiembre de 2026, la reunión de José Raúl Mulino con Daniel Noboa tendrá lugar este próximo viernes 4 de septiembre con una agenda centrada en temas de comercio, inversión, seguridad y flujos migratorios.

Agenda para la reunión de José Raúl Mulino con Daniel Noboa

La llegada del gobernante panameño está prevista en las instalaciones de la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil. En la terminal militar será recibido formalmente por el canciller ecuatoriano, Roberto Kuri, en compañía del embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, y del embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador confirmó este miércoles la visita oficial del dignatario centroamericano para revisar los ejes bilaterales de inversión y cooperación regional.

Comitiva oficial de la delegación panameña

En su visita al país, el presidente panameño estará acompañado por una comitiva integrada por su esposa y primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha; y el ministro de Comercio, Julio Moltó. A la delegación se suma Jorge Vallarino, integrante de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

Suscripción de acuerdo comercial bilateral

De forma paralela a las conversaciones presidenciales, las autoridades económicas desarrollarán una sesión de trabajo específica.

El ministro de Comercio de Panamá y la ministra de Desarrollo Económico y Productividad de Ecuador, Sahira Moya, formalizarán la suscripción del Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador-Panamá. Este instrumento corresponde a un pacto comercial bilateral limitado que comenzó a estructurarse desde el año 2023.

Firma de convenio para intercambio migratorio

En el ámbito diplomático y de seguridad fronteriza, los cancilleres de ambas naciones procederán a la suscripción del acuerdo interinstitucional de intercambio de información migratoria.

Este mecanismo formal de cooperación, originado en 2011, busca que los dos estados compartan registros de movilidad humana.

Estos puntos dan continuidad a lo abordado el pasado 24 de octubre en Quito entre Javier Martínez-Acha y la entonces canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quienes coincidieron en la urgencia de combatir el crimen organizado trasnacional en la agenda multilateral.

Retorno de la comitiva internacional

El cronograma oficial difundido por la Presidencia de Panamá establece que, una vez culminadas las reuniones bilaterales y los actos protocolares de suscripción de convenios previstos durante la jornada, el presidente José Raúl Mulino y su equipo ministerial retornarán a su país en horas de la tarde del mismo viernes.

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