Panamá Black Weekend 2026 atraerá a los viajeros ecuatorianos con descuentos de hasta 70%

Panamá volverá a convertirse en octubre en una vitrina regional para quienes buscan combinar turismo de compras, viajes internacionales y descuentos.

Del 2 al 4 de octubre de 2026 se realizará una nueva edición de Panamá Black Weekend, una iniciativa que busca atraer a viajeros ecuatorianos con promociones de hasta 70% y una oferta que trasciende los centros comerciales.

Durante tres días, más de 16 plazas y centros comerciales reunirán a más de 3 000 tiendas y 20 000 marcas. Las promociones abarcarán categorías como moda, tecnología, belleza, calzado, accesorios y joyería, según la información de los organizadores.

La propuesta apunta especialmente al turista ecuatoriano que viaja a Panamá para comprar, pero también busca transformar una jornada de descuentos en una experiencia vacacional.

La conectividad aérea directa, la diversidad turística y un impuesto de 7% forman parte de los elementos con los que el destino busca fortalecer su atractivo regional.

Ecuador gana espacio como mercado turístico para Panamá

El interés por el Panamá Black Weekend 2026 coincide con un crecimiento del flujo turístico desde Ecuador.

En 2025, 114 847 viajeros ecuatorianos ingresaron a Panamá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, frente a los 106 965 registrados en 2024. Esto significó un crecimiento de 7,37%, de acuerdo con las cifras difundidas por los organizadores.

Este comportamiento convierte a Ecuador en un mercado relevante dentro de la estrategia turística panameña. La cercanía, las conexiones aéreas y la posibilidad de complementar las compras con actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza amplían las razones para viajar.

“Ecuador es un mercado estratégico para Panamá”, destacó Gloria de León, ministra de Turismo de Panamá. La funcionaria explicó que iniciativas como Panamá Black Weekend también permiten mostrar experiencias que van más allá de las compras e invitan a descubrir la gastronomía, cultura y naturaleza del destino.

Vuelos directos facilitan los viajes desde Ecuador

La conectividad entre Ecuador y Panamá es uno de los principales factores que respaldan la campaña. Copa Airlines mantiene vuelos directos y sin escalas hacia Ciudad de Panamá desde Quito, Guayaquil y Manta, una alternativa que facilita organizar escapadas de pocos días alrededor del evento comercial.

A esta oferta se suma Panamá Stopover, un programa que permite incorporar una estadía de hasta 15 días en Panamá sin costo adicional en el pasaje aéreo. De esta manera, quienes utilizan el país como punto de conexión pueden convertir una escala en una segunda experiencia turística.

Para los viajeros que planifican compras en Panamá desde Ecuador, la combinación de vuelos directos, descuentos y estadías turísticas abre la posibilidad de organizar un itinerario que no se limite a recorrer tiendas. Esa es precisamente una de las apuestas de la edición 2026.

Más de 3 000 tiendas se suman a los descuentos

El corazón de Panamá Black Weekend 2026 estará en los centros comerciales. Más de 16 plazas participarán durante las tres jornadas, con miles de establecimientos y promociones que alcanzarán hasta el 70%.

La amplitud de categorías permitirá encontrar desde productos tecnológicos hasta moda, belleza, joyería, calzado y accesorios.

El evento es organizado por la Asociación Panameña de Centros Comerciales, entidad que agrupa a los principales centros comerciales del país, con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá y Visit Panamá.

El objetivo es continuar posicionando al país como uno de los principales destinos de turismo de compras en Latinoamérica.

Esta articulación entre comercio y turismo convierte a la temporada de promociones en una herramienta para movilizar visitantes internacionales. Para el mercado ecuatoriano, la propuesta se apoya además en precios competitivos y en la cercanía geográfica.

De las compras al Casco Antiguo y la gastronomía

El viaje puede continuar fuera de los centros comerciales. Panamá propone complementar el turismo de compras con recorridos por sitios históricos, propuestas gastronómicas y experiencias de naturaleza.

Entre las alternativas está el Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como la oferta culinaria de Ciudad de Panamá.

El destino permite, además, combinar en pocos días ambientes urbanos con selva tropical y paisajes vinculados tanto al Caribe como al Pacífico.

La estrategia busca que el visitante permanezca más tiempo en el país y encuentre motivos adicionales para regresar. Así, viajar a Panamá desde Ecuador durante el Black Weekend puede convertirse en una oportunidad para sumar compras, gastronomía, cultura y naturaleza dentro de un mismo itinerario.

Panamá apuesta por convertir las compras en una experiencia de viaje

El Panamá Black Weekend forma parte de una estrategia más amplia de promoción internacional del destino.

PROMTUR Panamá trabaja junto con la Autoridad de Turismo de Panamá y el sector privado para fortalecer el posicionamiento internacional del país e incrementar el aporte económico generado por la actividad turística.

Con miles de tiendas participantes, descuentos de hasta 70% y vuelos directos desde tres ciudades ecuatorianas, la edición 2026 busca aprovechar el creciente interés de Ecuador por Panamá.

La propuesta plantea algo más que llenar maletas: convertir tres días de promociones en la puerta de entrada para descubrir un destino donde compras y turismo pueden formar parte del mismo viaje.