Los gremios y médicos en consulta privada recomiendan los test de PCR

En Ecuador, la oferta de pruebas rápidas crece, aunque las únicas que sirven para diagnosticar si alguien está contagiado en ese momento de covid-19 son las de PCR. En sus consultas los médicos recomiendan esa segunda opción, ya que tiene alta sensibilidad y determina la presencia o no del virus SARS-CoV-2.

Conocida con el nombre de prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este test detecta directamente el ácido ribonucleico (ARN), es decir el material genético del virus, a través de las muestras tomadas de secreciones nasofaríngeas de un paciente.



El ARN está presente en el organismo antes de que se formen los anticuerpos, por lo que los exámenes moleculares pueden hallar el virus muy temprano, desde el inicio de los síntomas.



Los test de detección rápida o serológicos, a través de una muestra de sangre, detectan anticuerpos o la inmunidad que se genera en alguien que ya estuvo contagiado tiempo atrás, no al momento del test.



Víctor Anavas, de 57 años, presentó síntomas respiratorios y buscó a un médico, quien le aconsejó que se hiciera una prueba de tipo PCR, porque el resultado sería más confiable.



Las PCR cuestan de USD 80 a 120, según la prescripción lo haga un médico del sistema público o privado, respectivamente. En el primer caso, las costea el Estado. Las rápidas se encuentran desde 50, en sitios autorizados.



Anavas, oriundo de Ambato, buscó un laboratorio. Optó por un privado, ya que ahí los tiempos de entrega de resultados son más cortos. En 48 horas supo que tenía covid-19 y empezó su tratamiento.



Los familiares de Gonzalo (nombre protegido) también se realizaron una PCR en el sistema privado. Lo hicieron porque el padre dio positivo, en un examen que le aplicaron en el trabajo. Esperaban confirmar o descartar el contagio ayer, 20 de mayo.



Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha, destaca la importancia de las pruebas PCR para un diagnóstico oportuno. Sin embargo, reconoce que su procesamiento tarda varios días en laboratorios de la red pública.



“En los centros privados se demoran menos de 48 horas. Mientras que en lo público se supera los 10 días”. Por ello todavía hay miles de muestras sin procesar en el país.



De 100 248 test aplicados entre PCR y rápidos, aún no se conocen resultados de 24 292.



En su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Asamblea, el ministro Juan Carlos Zevallos reconoció que aún no se ha superado este problema.



Dijo que enfrentan una “lucha intensa” para la importación de los reactivos. “Ecuador compraba estos insumos a Alemania. Pero el país europeo prohibió la salida de los mismos, ya que tienen una alta demanda local”.



Para Álvarez, la Cartera debería sumar más esfuerzos para dar solución a esa problemática, ya que sin estos insumos no se puede contar con un diagnóstico temprano.



Jorge Hermida es salubrista e integra la Fundación para la Investigación y Gestión en Servicios de Salud. Coincide en que el Gobierno debería buscar alternativas para incrementar el número de PCR y equipos para procesarlas.“Es indispensable que se siga diagnosticando. Se necesitan al menos 10 veces más pruebas de lo que se aplica”.



El martes 19 de mayo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, entregó al Hospital del IESS Quito Sur un equipo para procesar 500 pruebas PCR diarias. “Luchamos juntos y sin diferencias para salvar vidas”, dijo Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.



El Cabildo optó por las PCR. Lucy Baldeón, del Centro de Biomedicina de la U. Central, laboratorio que procesa estos exámenes, destaca el apoyo de las autoridades locales para aumentar diagnósticos.



El resultado del test rápido se obtiene en 20 minutos, no es un diagnóstico. Y puede dar un ‘falso negativo’, por lo que hasta el Ministro dijo que debe confirmarse con un PCR, “son complementarios”.