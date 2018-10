Gobierno dice que "afrontará reto" de regularizar a trabajadores de Uber y otras aplicaciones

LEA TAMBIÉN

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, dijo hoy, 30 de octubre del 2018, que afrontará el reto de regularizar a los trabajadores que prestan servicios para aplicaciones como Uber, Cabify, Glovo y otras que existen en el país.

Sin dar mayores detalles, el funcionario dijo que analiza una “una modalidad contractual correspondiente a la actividad económica que realicen con un empleador” que permita visibilizar a este tipo de trabajadores, “que pague décimos y los afilie”, pero de acuerdo “al tiempo de trabajo que efectivamente realicen”.



Dijo que no será una modalidad contractual rígida, “no será un contrato cuadrado”, comentó.



Ledesma insistió que el país “no seguirá dándole la espalda a una serie de realidades laborales que existen en el Ecuador” y señaló que hay actividades que requieren temporalidad y eso no significa precarizar el trabajo.



“Hay actividades como la pesca, que tiene veda, la cual ni siquiera la decreta el Gobierno sino instancias internacionales, que en algunos casos puede ir de hasta 90 días”.



Eso no quiere decir, explicó el funcionario, que se trabaje en modalidades encaminadas a precarizar el trabajo, sino en modelos que incluyan un reconocimiento del IESS, de los décimos y más derechos laborales.



Dijo que durante más de 10 años se dio la espalda a trabajadores que están en la informalidad, pero que él afrontará el reto de hacer visibles a esos trabajadores.



La Cartera de Estado, dijo, no cuenta con estadísticas del número de trabajadores que laboran para ‘Apps’.