Gobierno instala el denominado Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este viernes 31 de mayo del 2019, se efectuó la primera reunión del denominado Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación.

Andrés Michelena, Secretario de Comunicación de la Presidencia, anunció que en la primera reunión se coordinará la adopción de acuerdos, protocolos y mecanismos para prevenir y proteger a los periodistas y trabajadores de la comunicación, ante riesgos hacia su integridad personal, su libertad y seguridad.



Michelena aseguró que en 15 días se efectuará la segunda mesa del Comité, con la participación de delegados de varios ministerios de Estado, así como representantes de periodistas. Agregó que en ese encuentro se iniciará un proceso de diálogo para establecer protocolos de protección, no solo en coberturas de riesgo, sino en parámetros del ejercicio diario, como el acceso a las fuentes de información.



Anunció que en colaboración con el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) se efectuará un seminario orientado a periodistas, con expertos de la George Washington University, de Estados Unidos. Este seminario se efectuará en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar y no tendrá costo.



Michelena, quién también es Ministro de Telecomunicaciones encargado, refirió que a finales de julio se pondrá en marcha la televisión digital en el país, cómo parte de los concursos de frecuencias. También cuestionó el funcionamiento de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), pero señaló que se lleva adelante un proceso de reingeniería de la institución para que sea más eficiente.



En el encuentro participaron representantes de la Federación Nacional de Periodistas y de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER). Dirigentes de otros organismos, como la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y Fundamedios, cuestionaron que no hayan sido tomados en cuenta para la primera reunión.