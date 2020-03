Fiscalía abre una indagación por posibles irregularidades en la compra de mascarillas dentro de la emergencia por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

Luego de que este 28 de marzo del 2020 se conocieran de presuntas irregularidades en la compra de mascarillas dentro de la emergencia sanitaria por el covid-19, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación.

El IESS también decidió suspender las órdenes de compra de mascarillas N95 y otros insumos para la emergencia.



Según datos que circularon en redes sociales, las mascarillas fueron ofertadas al IESS a USD 12 por unidad, cuando antes de la emergencia costaban USD 4.

#ATENCIÓN | Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del @IESSec, anuncia la suspensión de la orden de compra de mascarillas N95, después de que se detectara que iban a ser adquiridas por USD 12 cada una. Dice que no se había firmado ningún contrato y que se investigará pic.twitter.com/0Z5QDPiyYZ — El Comercio (@elcomerciocom) March 28, 2020



La Fiscalía también tiene otras indagaciones. De hecho, tras las declaraciones del nuevo gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, Álex Díaz, este viernes 27 de marzo, en las que denunció el hallazgo de ventiladores mecánicos en buen estado, que no se han utilizado para atender a pacientes afectados por covid-19, la entidad dispuso, de oficio, el inicio de una indagación previa.



Las investigaciones tienen como objetivo determinar responsabilidades y conocer la razón por la que se mantenían presuntamente escondidos y en abandono los 100 ventiladores mecánicos, que no habrían sido utilizados para la atención a pacientes internados en el centro hospitalario.



Además, hay otro hecho. Ante la oferta que circula en Internet de presuntas pruebas rápidas para detectar covid-19, la Fiscalía General del Estado dispuso a la Provincial de Pichincha el inicio de una investigación previa por tentativa de estafa.



El caso se derivó a la Unidad Especializada de Patrimonio Ciudadano No. 5.

Alberto Santillán, fiscal provincial de Pichincha, manifestó que “se trata de personas que ofertan pruebas caseras para detectar covid-19 –a un precio de USD 1 000 por una caja de 25 unidades–, cuando esta prueba solamente puede ser realizada por laboratorios especializados del Ministerio de Salud Pública”.