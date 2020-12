¿Cómo festejar Navidad y el Año Nuevo con menos riesgo de contagio de covid?

En Ecuador, como en otros países del mundo, una de las tradiciones es reunirse entre familiares y amigos para celebrar la Navidad, la noche del 24 de diciembre y la mañana del 25. Son fechas del año en las que se juntan abuelos y nietos, es decir población de diversa edad, desde los mayores hasta los niños. En este 2020, por la pandemia del covid-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Gobierno y de médicos es festejar solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir con quienes se habita en la misma casa.

El objetivo es minimizar los riesgos, evitando exponerse a personas que pudieran ser infectados asintomáticos; es decir que no presenten síntomas. El SARS-CoV-2 se propaga a través de gotículas o gotas de saliva que se expulsan cuando se habla, se tose, se respira de forma profunda, se canta, se grita, se estornuda. Miles de estos virus caben en la cabeza de un alfiler, por lo que no es posible observarlos. Se podría estar compartiendo una cena con alguien enfermo, sin saberlo, porque la mayoría de infectados no presenta malestares como tos seca, pérdida del olfato y gusto, dolor corporal, problemas para respirar, etc.



Familias ecuatorianas, como la de Martha, en los primeros días de diciembre del 2019 ya se habían repartido los platillos que se servirían la noche del 24; una familia tenía que preparar el pavo, otras el relleno, los postres, la salsas, las ensaladas y las bebidas. Además, para estas fechas, hace un año, ya tenían comprados los regalos para el intercambio del amigo secreto. Pero por el miedo a contagiarse de covid-19 han decidido romper con la tradición. Este 2020, dijo la funcionaria pública que pidió la reserva de su apellido, no habrá la reunión con tíos, primos y la abuela.



A través de WhatsApp tomaron la decisión. Ese medio les ha permitido seguir en contacto este 2020; aunque no han dejado de ir a casa de la abuela, en el Centro de Quito, para saludarla a lo lejos, pero no todos al mismo tiempo, como cada año. Martha, bromista, dice que el COE familiar determinó que la forma más segura de pasar esta Navidad es cada quien en su hogar. Ella se cuida, con mascarilla y visor, en su lugar de trabajo, en donde atiende al público. Y en estos meses ha logrado mantenerse libre del virus, que hasta este lunes 21 de diciembre del 2020 registró 206 329 contagiados en Ecuador, confirmados con prueba PCR (muestra nasofaríngea).



A escala internacional, el pedido es el mismo. Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió: "Si bien esperamos que el 2021 abra un nuevo capítulo en esta lucha contra el virus, al lograr proteger a las millones de personas de la región con las vacunas contra el covid-19, sabemos que tendremos que ser pacientes y realistas y aceptar que la covid-19 va a quedarse entre nosotros durante un tiempo, por lo cual el trabajo para controlar el virus no puede ni debe detenerse".



Desde el Ministerio de Salud de Ecuador se indicó que la crisis sanitaria no ha terminado. En un video, colocado en su cuenta de Twitter, ayer, domingo 20 de diciembre del 2020, se dice que "no podemos bajar la guardia, en lo que va de la pandemia se han registrado 97 416 alertas por aglomeraciones, se han evitado 31 122 fiestas clandestinas y se han atendido 217 829 emergencias por escándalos públicos". Lo más preocupante, señalan, es que solo en las últimas semanas se han identificado 262 concentraciones políticas, en las que participaron más de 38 000 personas, aglomeraciones, que ponen en duda la vida de miles ecuatorianos. Y aconsejaron evitar organizar reuniones, asistir a lugares con alta concentración de personas y pidieron que al salir de casa no se olvide llevar alcohol o gel desinfectante. "Pronto llegará el momento de disfrutar de la compañía de amigos y familiares, pero hoy la prioridad es cuidar la vida. Mantén distancia social de al menos dos metros y si estás fuera de casa, usa siempre la mascarilla, con responsabilidad, compromiso, juntos prevenimos el coronavirus".



En las redes sociales del Ministerio de Gobierno también hay información al respecto. "Hoy el mejor regalo es mantener las medidas de seguridad", se lee sobre la imagen del rostro de una persona, con ventilación mecánica, al parecer en una unidad de terapia intensiva. En su cuenta de Twitter usan el hashtag #YoMeCuido, como en el de otras instituciones públicas.



La mañana de este lunes 21 de diciembre del 2020, el COE Nacional estableció un toque de queda y nuevas restricciones, con el objetivo de evitar aglomeraciones en compras navideñas y reuniones familiares. Hasta este día se registran 206 329 contagiados, confirmados con prueba PCR (nasofaríngea). El 35,7% está en Pichincha.