Fernando Ponce se mantendrá en el rectorado de la PUCE hasta el 2025

Hace dos días, el lunes 12 de abril del 2021, a través de una carta se comunicó a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), que la Santa Sede nombró al reverendo Fernando Ponce León como rector por un nuevo período. Se mantendrá al frente de este centro de estudios hasta el 2025.

"Auguro al Padre Rector un camino de fidelidad en la misión que la Iglesia le confía al frente de la PUCE, haciendo vida el lema de la Compañía de Jesús: 'ser más para servir mejor', así, la Universidad responderá a su identidad católica y a su misión evangelizadora, constituyéndose en un verdadero baluarte en la construcción de un mejor Ecuador", se lee en la comunicación, firmada por Alfredo José Espinoza Mateus, arzobispo de Quito y Primado del Ecuador.



EL COMERCIO conversó con el rector de la PUCE, Fernando Ponce, de 58 años, quien dirige la universidad desde el 2015; es doctor en Filosofía por la Université Paris, Máster en Teología, Centre Sévres de Francia y Máter de Divinidad en Weston Jesuit School of Theology en Cambridige, Massachusetts. Se ha desempeñado como coordinador del Servicio Jesuita de Migrantes en Guayaquil y como director Nacional del Servicio Jesuita de Refugiados del Ecuador, entre otras funciones.



Ponce ya tiene metas trazadas para este nuevo período. Lo primero será la transformación, que les permitirá trabajar en una universidad pospandemia. Para eso incorporarán los aprendizajes de este último año, entre ellos la modalidad híbrida. “Hay temas en los que no se podrá volver atrás”.



En esa misma línea, el rector sostuvo que se tomará en cuenta la situación de las familias. Optimizarán los costos para ofrecer más facilidades. “La crisis socioeconómica va a durar dos o tres años, aunque se resuelva lo sanitario”.



La PUCE tiene 23 888 estudiantes y 2 319 docentes en sus 99 carreras, de nueve campus y siete sedes. En el actual período académico, que culmina en junio, se aplicó la reducción de un 10% de los aranceles; esperan mantenerla.



Pese a la crisis, Ponce ratificó que han pagado puntualmente los salarios. Su mayor afectación financiera fue provocada por el retraso en las asignaciones del Estado para becas.



En septiembre esperan lanzar un proyecto que arman desde el 2018 y que retrasó el covid-19. PUCE-ICAM es un programa de ingeniería en alianza con el Instituto Católico de Artes y Oficios francés (ICAM), que permitirá a los estudiantes cursar un año en uno de los campus del ICAM en Francia, Brasil, Camerún o Congo y, tras ocho niveles de grado, podrán seguir con la maestría en Ingeniería de Sistemas Integrales.



Trabajan en carreras prototípicas, a partir de necesidades identificadas. Son Ciudades y comunidades sostenibles, Biociencias, Emprendimiento y aceleración de negocios, Ingeniería en innovación y Ciencia de datos, etc.



En redes sociales, algunos académicos celebraron la noticia. Entre ellos el economista Alberto Acosta, quien escribió en Twitter: "Una buena noticia. Me alegro por la PUCE. No pasaron las presiones y maniobras de los curuchupas recalcitrantes".

No pasaron las presiones y maniobras de los curuchupas recalcitrantes !!! https://t.co/YSc4VuoayB — Alberto Acosta (@AlbertoAcostaE) April 14, 2021



El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, se sumó a las felicitaciones: "Es un hombre bueno, íntegro, de profundas convicciones cristianas al servicio del prójimo".



Otras universidades, entre ellas la UTE, se sumaron al saludo de felicitación por la reelección del rector, Fernando Ponce, y le auguró éxitos en sus funciones.



El rector Ponce agradeció todas las muestras de aprecio y buenos deseos. "El arzobispo me ha manifestado su constante apoyo y eso también va a toda la universidad. La PUCE saldrá fortalecida durante y luego de la pandemia, pero el trabajo debe sostenerse todos los días. Al igual que todas las obras de la Compañía, la PUCE también trabaja por la justicia y la reconciliación".