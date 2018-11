Exasesor dice que Vicepresidenta le pidió supuestas contribuciones cuando ella fue asambleísta

LEA TAMBIÉN

Un excolaborador de María Alejandra Vicuña, cuando fue legisladora entre el 2011 y 2013, la señala por haberle pedido colaboraciones económicas para mantenerse en el cargo. Esto se recoge en una declaración juramentada con fecha del 26 de octubre del 2018.

Se trata de Ángel Polivio Sagbay, quien reside en el cantón Gualaquiza, en la provincia de Morona Santiago. Él presentó su declaración ante la notaria María Portilla Bastidas, de la Notaría Décima Tercera de Quito. En el documento indicó que trabajó en el despacho de la entonces legisladora entre el 1 de junio del 2011 hasta el 31 de mayo del 2012.



En ese periodo, relató que trabajó como asistente de despacho de Vicuña y durante esos doce meses, asegura que depositó la cantidad de USD 300 en la cuenta corriente que ella tenía en un banco.



“Esta contribución me fue solicitada directamente por la exasambleísta María Alejandra Vicuña, como opción para darme el cargo de asistente de su despacho; ella me indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA)”, reza la declaración.



Luego, aseguró fue ascendido a asesor Uno en el despacho de Vicuña y que ella le habría pedido directamente aumentar la contribución. Esta habría pasado a USD 1 400 durante doce meses, entre el 1 de junio del 2012 hasta el 1 de mayo de 2013 que duró el contrato.



“Todo lo señalado anteriormente lo declaro bajo juramento (…) de lo declarado existe prueba plena y las evidencias de los depósitos en los Estados de Cuenta de mi Cuenta de ahorros…”, indicó Sagbay en el documento.



Vicuña se refirió a esta declaración en el Aeropuerto de Guayaquil la mañana de este 27 de noviembre del 2018. La Vicepresidenta tildó de infamia la acusación. “Las infamias se resuelven en la vía judicial como corresponden. Así que ya oportunamente informaremos al respecto, pero hay muchos temas que preocuparse por el país y no acerca de calumnias y de infamias que no tienen ni pies ni cabeza”, expresó.

Pasado el mediodía, la Vicepresidenta ofreció a través de su cuenta en Twitter que mostraría pruebas. “Esta tarde informaré y mostraré pruebas al país sobre la extorsión que está detrás de esta nueva infamia de un calumniador en mi contra para afectar una vez más al Gobierno y al Presidente, lo cual no voy a permitir”.

Esta tarde informaré y mostraré pruebas al país sobre la extorsión que está detrás de esta nueva infamia de un calumniador en mi contra para afectar una vez más al gobierno y al Presidente, lo cual no voy permitir. — Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) November 27, 2018

Andrés Páez, excandidato a la Vicepresidencia del país por la alianza Creo-SUMA, aseguró que a las 15:00 de este 27 de noviembre denunciará a Vicuña por supuesta concusión y que llevará la declaración juramentada de Sagbay.



La fiscal Ruth Palacios, más temprano, informó que no había una denuncia formal pero que la institución actuaría de oficio. “Hay que recabar la información de la fuente directa”.



Para la legisladora de la bancada correísta, Marcela Aguiñaga, por principios éticos y de transparencia, Vicuña debe responder por sus actuaciones al Pleno de la Asamblea Nacional. En cambio, el legislador independiente de Sucumbíos, Eliseo Azuero, considera que la Vicepresidenta tiene derecho a la legítima defensa.