Ministro de Energía: 'Hasta marzo del 2021 se definirá quién se queda'

El ministro de Energía, René Ortiz, es ingeniero y ha cursado estudios de posgrado en varias universidades e institutos de educación superior de Ecuador y Estados Unidos. Tiene más de 40 años de experiencia en la industria energética. Fue secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

¿Cómo avanza el proceso de fusión de las empresas estatales Petroamazonas y Petroecuador?



Hemos llegado prácticamente al final. El trabajo en las 13 comisiones técnicas -que tenían como objetivo unificar las actividades que se realizan en las diferentes áreas- ha terminado en su mayoría. Están pendientes aún comunicaciones, tecnología, finanzas, planificación, recursos humanos. Este último tiene un avance del 73%. Se podría creer que va lento, pero esto es porque este recurso debe ser tratado de una manera especial.



¿Cuál es, en promedio, el avance de la unificación?



Alrededor del 97%.



¿Qué cantidad de colaboradores tendrá la empresa cuando se produzca, a fin de este año, la fusión?



Llegaremos con 10 477 empleados en total. Hasta el 31 de diciembre de este año no habrá ninguna desvinculación.



¿Según las evaluaciones técnicas realizadas, qué número de trabajadores es el recomendado para mantener la operación de la nueva empresa?



En el primer trimestre del 2021 se definirá quién se queda y quién se va. Esto no la haremos nosotros. Hemos contratado a la Universidad Central. Esta institución, a través de su Departamento de Administración de Personal y Psicología, nos dirá qué colaborador es el mejor y se eliminará la redundancia. Por ejemplo, si había tres personas que hacían la misma tarea, se quedará con uno solo, el mejor.



¿Cómo se definirá cuáles son los colaboradores más competentes?



Se tomarán en cuenta la formación profesional, la experiencia en el sector, el plan de carrera y las evaluaciones periódicas que se han realizado.



¿Cuándo está previsto que se inicien los procesos de desvinculación?



Será progresivo, en este proceso no intervendrán el Ministerio ni las empresas petroleras. Se hará con base en lo que determine la consultoría. Se estima que hay una redundancia de la nómina, en las áreas de apoyo, de alrededor del 30%. Esto implicará que a partir de enero saldrán 500 personas.



¿Cuál es el presupuesto para indemnizar a los colaboradores?



Contamos con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y propios. En total son USD 110 millones; de estos, 75 millones son del BID y USD 35 millones propios.



¿Cuánto se ha destinado para llevar a cabo el proceso de fusión?



Petroamazonas y Petroamazonas aportaron USD 275 000 para que se realice el nuevo plan de negocios. Mientras tanto, para la consultoría de talento humano que desarrollará la Universidad Central se destinarán USD 590 000.



¿A cuánto ascenderá el nuevo presupuesto de la empresa petrolera?



Debido a que el presupuesto del 2021 no se puede alterar porque coincide con un año electoral, tendremos USD 3 416 millones, que es lo asignado en este año. El monto no incluye los recursos para la importación de derivados.



¿Cómo se elegirá al nuevo gerente?



La decisión será tomada por un tercero. Para elegir al nuevo gerente, una firma consultora escogerá una terna y será presentada al Directorio. El gerente general deberá tener experiencia en toda la cadena de valor; es decir, exploración, producción, transporte, refinación y comercialización.



¿Cómo se manejará la imagen de la empresa, luego de los casos de corrupción en los que se ha visto envuelta Petroecuador?



Desde julio pasado, Ecuador pasó a ser integrante de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), esto significa que no debe haber nada oculto en la gestión. Además, se debe cumplir con las normas ISO, que tienen ahora ambas empresas.



Esas normas exigen tener los balances contables al día, pero las petroleras no disponen de estos insumos.



¿Cómo se manejará eso?



Este tema no le corresponde a la etapa de fusión que se hará hasta fines de este año. Esto se deberá realizar cuando la empresa se encuentre unificada. La nueva firma deberá proponer mecanismos para operar financieramente de manera autónoma y generar recursos. Para esto, es necesario tener los balances al día para cotizar en la bolsa y monetizarse.



¿Qué otras acciones se contemplarán para optimizar la operatividad de la nueva petrolera?



La empresa debería arrancar con la ronda cero, esto implica evaluar los mejores prospectos para concentrarse en ellos y los otros deben ser devueltos al Estado. Se debe evaluar cuáles son los campos petroleros que ofrecen mayor rentabilidad, porque financieramente un campo pequeño es un estorbo. Esto se ha hecho en otros países, como Brasil, México y Colombia.