Empresario descubre que pagó durante un año el sueldo de 14 trabajadores mientras tenían otro empleo 

"Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitan. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!!", escribió el martes, 2 de marzo del 2021, en su cuenta de Twitter el empresario argentino Tito Loizeau.

El hombre, que según información de La Nación acostumbra a contar por la red social sus dificultades para trabajar en la Argentina en el contexto de la pandemia, expresó su malestar al enterarse que 14 de sus 20 empleados se encuentran trabajando para otro empleador, pero siguieron cobrando el salario que les pagaba desde 2020 con la ayuda del Estado a través del Programa de Asistencia al Trabajo (ATP).



El ATP fue creado para dar alivio económico inmediato a aquellas empresas y trabajadores afectados directamente por la caída de la actividad económica luego de las medidas de contingencia implementadas en el país durante la emergencia sanitaria por el covid-19, de acuerdo con información del Gobierno argentino.



En declaraciones a Infobae, Loizeau recordó que en junio del 2019 abrió el restaurante temático de cine que está ambientado como si fuera el teatro El Capitán de Los Ángeles. En ese año, y hasta el 10 de marzo de 2020, comentó que le iba muy bien pero que ya lleva un año cerrado por las restricciones del covid-19 que estableció el Gobierno con respecto a la actividad del cine.

El emprendedor comentó al medio que en 10 días se cumplirían un año desde que cerró su negocio. "En ese momento teníamos 20 empleados. El que más antigüedad tenía llevaba cinco meses trabajando. El Gobierno no nos permitió despedir ni suspender y entramos en este proceso de ATP para pagar los salarios. Y así estuvimos hasta el año pasado que el gobierno dejó de pagar el ATP”, explicó.



Tras el anuncio de reapertura de los cines, Loizeau decidió convocar a los empleados. "La sorpresa fue que de 20 empleados que teníamos, 14 están trabajando en otro lado. Y yo les seguí pagando el sueldo con la ayuda del Estado durante todo el año pasado. No vuelven a trabajar y hace meses que están trabajando en otros lugares, en el horario en el que yo les pagaba el sueldo”, dijo.



Para el empresario, lo razonable hubiese sido que los empleados presentaran la renuncia y agregó que se alegra que hayan conseguido trabajo pero no entiende por qué no le avisaron y continuó pagando varios meses el sueldo "cuando tenían trabajo en otro lado y nosotros estábamos cerrados”.



Tito Loizeau detalló que a algunos empleados que trabajaron uno o dos meses les pagó once meses de sueldo y hacía cinco meses que estaban en otro lado. "Me estafaron a mí y estafaron también al Gobierno”.



“Yo no tenía ingresos y me hicieron pagar 11 meses un sueldo. Fue una avivada argentina”, se lamentó.



Sobre la reapertura del negocio, el emprendedor dijo que aún no lo tiene decidido, el futuro se ve “de terror”, mencionó a La Nación.