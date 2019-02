Empresa que realizaba supuesta explotación laboral fue clausurada y multada

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Trabajo clausuró a la empresa Furukawa plantaciones C.A. del Ecuador por supuestos incumplimientos laborales, informó la Cartera este martes 19 de febrero del 2019.

La firma se dedica a la producción y comercialización de abacá ( fibra que se usa para fabricación de papeles y otros insumos).



Ayer, la Defensoría del Pueblo dio a conocer un informe que denuncia graves vulneraciones de derechos humanos a grupos familiares (afrodescendientes, en su mayoría) que habrían sido “explotados laboralmente”.



Según la Defensoría, dentro de la empresa hay campamentos en los que viven familias enteras y algunos de sus miembros (incluidos mujeres, niños y adultos mayores) trabajan exclusivamente para extraer la fibra, a cambio de bajas remuneraciones.



En el informe también se detalló que las condiciones de vida dentro de esas haciendas son de extrema pobreza e indignas, provocadas por la informalidad laboral, la falta de servicios básicos y el analfabetismo.



Tras recibir las denuncias de empleados, el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones donde se identificaron incumplimientos a los derechos de los trabajadores.



Entre ellos están la falta de afiliación y contrato de trabajo, de pago de beneficios sociales, pagos inferiores respecto a la remuneración básica unificada, intermediación, condiciones de trabajo infrahumanas, trabajo infantil y en personas de la tercera edad, insalubridad.



Además, los inspectores señalaron que los trabajadores desarrollan sus actividades en medio de un alto riesgo laboral. La empresa tampoco, según el Ministerio, ha entregado ropa y herramientas de trabajo, no reconoce utilidades, cuenta con un reglamento de trabajo obsoleto y no cancela horas extras.



La Dirección Regional del Trabajo de Guayaquil impuso una multa de USD 10 720 y 21 440 y dispuso la clausura del establecimiento.



La Dirección Regional del Trabajo de Portoviejo también dispuso otra multa de USD 10 720 y dispuso la clausura del local ubicado en esa ciudad.



Este Diario intentó contactar a Marcelo Almeida, secretario del Directorio de Furukawa plantaciones C.A. a su teléfono celular, pero hasta el cierre de esta edición (13:22) no respondió.