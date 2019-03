Elizabeth Cabezas: 'El audio no tiene nada de ilegal, lo grave es que estamos viviendo un estado de espionaje'

LEA TAMBIÉN

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, no desestimó este sábado 9 de marzo del 2019 la veracidad de un audio filtrado el viernes 8 en redes sociales, en el que se hace referencia a la votación de una moción planteada por el asambleísta correísta Ronny Aleaga para tratar una denuncia contra el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

“La acción que ayer ha sido difundida es una conversación totalmente legal, no tiene ningún vicio de ilegitimidad, por lo tanto lo que ahí se dice no compromete absolutamente a nadie. Son temas que en la cotidianidad yo los tengo que tratar como presidenta de la Asamblea Nacional”, dijo Cabezas este sábado, a su llegada al aeropuerto de Manta.



El jueves 7 de marzo del 2019, durante la sesión del Pleno, el legislador Aleaga buscó cambiar el orden del día con la intención de crear una comisión que investigue los supuestos vínculos de familiares del presidente Lenín Moreno con empresas offshore.

El viernes 8, en redes sociales circuló un audio atribuido a Cabezas, por un supuesto diálogo telefónico con la ministra del Interior y secretaria de Gestión Política, María Paula Romo, para que presuntamente los legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) reconsideraran una postura para la votación.



En la sesión del 7 de marzo, la moción de Aleaga no pasó en el Pleno, porque solo obtuvo 46 votos a favor, de 89 asambleístas presentes (la Asamblea de Ecuador tiene 137 parlamentarios).



Este sábado 9, Cabezas, quien recorre zonas afectadas por el invierno en Manabí, también fue interrogada en Rocafuerte por la filtración de parte de su conversación en la sesión de la Legislatura: “El audio no tiene nada de ilegal ni ilegítimo, lo grave aquí es entender que estamos viviendo bajo un estado de espionaje y que todas las acciones que se pueden realizar sean tomadas para desestabilizar y generar un malestar entre la ciudadanía”, dijo la Presidenta.



En una rueda de prensa, horas antes en Manta, ya se había referido al espionaje: “Lo que sí es totalmente reprochable e ilegal e ilegítimo es que sobre la Asamblea Nacional haya toda una suerte de espionaje que pretenda poner una inestabilidad sobre la acción tanto de la Asamblea, cuanto del país. Es clarísimo, los hahstag (etiquetas) que ayer se trataron: muerte cruzada, desestabilización, que se vayan todos. Entonces, creo que no hay que caer en ese juego”. En Rocafuerte insistió en que esos términos, en redes sociales, buscan “generar un escándalo”.



Consultada si en la Asamblea se impide que se trate una investigación a Moreno, la titular del Legislativo sostuvo: “En lo absoluto. Yo tengo que velar por la legitimidad de los procedimientos. En un cambio de resolución de una sesión de la Asamblea usted no puede pretender crear una comisión para investigar un hecho que además, de acuerdo a todo lo que hemos visto también en redes sociales, se ha generado ya toda una suerte de respuestas a todos esos temas que habían sido formulados en un momento determinado”.



La Presidenta de la Asamblea anunció que se investiga quién realiza espionaje en el Parlamento. “Lo que estamos haciendo es primero investigando quién se permite tener este tipo de acciones de espionaje y no podemos pretender que un grupo político quiera desestabilizar al país en general con unas acciones en las cuales no hay absolutamente nada que objetar, sino que son de la cotidianidad del trabajo de la Asamblea”.



Las declaraciones de Cabeza se efectuaron al iniciar un recorrido en Manabí, para evaluar los daños ocasionados por las lluvias en diferentes cantones de la provincia. En el recorrido también participan ministros de Estado y representantes del Ejecutivo.