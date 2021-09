EL COMERCIO se renueva para acercarse más a los ecuatorianos

Redacción EL COMERCIO

Toda historia tiene al menos dos versiones y contexto, esa es una de las claves más importantes del periodismo. Sí, es un momento difícil para Diario EL COMERCIO. La salida de colaboradores siempre afectará a la organización y, obviamente, generará preocupación entre nuestros lectores, clientes y amigos. También provoca especulación en las redes sociales. Los movimientos realizados se deben a una estrategia empresarial para optimizar la operación del medio.

Nuestra versión. EL COMERCIO se mantiene, no fue vendido y, desde ningún punto de vista asumió ni asumirá una posición política. Ratificamos nuestro compromiso con el quehacer periodístico independiente y crítico con el poder y cercano a la ciudadanía. El apego a la búsqueda de la verdad ha marcado la historia de este Diario por 115 años y ha llevado al asedio político por parte de gobiernos autoritarios, para intentar dañar la imagen del periódico. Hasta ahora no lo han logrado, ni dejaremos que ocurra. No cambiaremos nuestra línea editorial crítica, la ratificamos y estamos trabajando para fortalecerla, más bien extenderemos los debates periodísticos sobre la vida política, social, económica, cultural, empresarial, etc. de Ecuador y del mundo.

Es un honor que EL COMERCIO siga siendo el referente del periodismo quiteño y un diario de alcance nacional. EL COMERCIO cuenta con un gran equipo humano y profesional; todos ellos con gran talento y con experiencia adquirida de excelentes maestros. Su reto es que el medio continúe en los índices más altos de lectoría en todas sus plataformas análogas y digitales, de manera competitiva y cuidando que la misión frente a la ciudadanía se mantenga.

Durante este tiempo, las sociedades han evolucionado y los medios de comunicación hemos tenido que adaptarnos e innovar para seguir vigentes y ofrecer información veraz y oportuna a nuestras audiencias y comunidades, manteniendo una variedad de productos.

EL COMERCIO ha caminado en esa dirección y apostó por una gestión de contenido digital que actualmente es reconocida por nuestras audiencias. Somos líderes en plataformas como Facebook: generamos 35 millones de interacciones entre ­enero y agosto del presente año, según Crowdtangle.

El mundo avanza a pasos acelerados y esta empresa editorial trabaja para acoplarse al ritmo que demanda la realidad actual, bajo los principios de responsabilidad, libertad y transparencia. Nuestra labor permanente es mejorar procesos y desarrollar productos que satisfagan las necesidades de nuestras audiencias en todas las plataformas.

Parte de esa evolución constante implica reestructurar la empresa bajo las nuevas dinámicas del mercado de los medios de comunicación, el cual también ha sido sacudido por una crisis económica que lleva varios años en el país y que se complicó aún más por la pandemia de la covid-19. La gran mayoría de empresas locales y del mundo ha sido afectada en sus ingresos y esta compañía no ha sido la excepción.

El reto para la empresa, casa adentro, es dar certidumbre a nuestros colaboradores; estamos en ese proceso. Esta casa editorial tomó una decisión difícil para garantizar el futuro del medio. Un grupo de colaboradores salió de la empresa la semana pasada. Estas palabras se quedarán cortas para agradecerles públicamente por tanta entrega, dedicación y pasión que dieron a EL COMERCIO, especialmente en los momentos más duros, como el confinamiento ocurrido en el 2020. Sabemos que se llevan muchas alegrías y satisfacciones profesionales tras tantos años de trabajo. Reconocemos su aporte y, obviamente, su legado para las nuevas generaciones. Es un momento triste para ambas partes, pero queremos que sepan que siempre serán parte de la familia de EL COMERCIO. ¡Gracias, de corazón!

Tras la reestructuración interna que realizó la empresa, decidimos buscar una nueva visión para cimentar su liderazgo editorial. Marcos Vaca Morales asume el desafío de llevar a la Redacción hacia esa consolidación que pretende la organización. Desde este lunes 6 de septiembre del 2021 se incorpora como Director y le damos la bienvenida. Marcos es una persona de la casa, de hecho empezó su carrera periodística como pasante en EL COMERCIO hace 21 años y aquí creció periodísticamente hasta convertirse en Editor Multimedia en la Mesa Central en el 2012, donde estuvo por tres años. En el 2015 encontró otras oportunidades de crecimiento para conocer más el mercado. Nuestro nuevo Director es licenciado en Comunicación Social, tiene una especialidad en Gerencia y Administración de Medios de Comunicación y una maestría en Periodismo Digital. Fue becario del Programa Balboa para periodistas jóvenes de Iberoamérica, en Madrid, España y realizó una pasantía en el diario ABC de ese país. Ha sido gerente de Contenidos Digitales, director digital, director de periódicos y editor en medios como Expreso y Extra, Medios Públicos, La Hora y cofundador de medios digitales. Ha sido consultor de Fundamedios en temas de periodismo digital y modelos de negocio, y profesor de Maestría en la Universidad de los Hemisferios. Asimismo, ha asesorado a medios de Centro y Sudamérica.

Ha ganado dos veces el Premio Jorge Mantilla Ortega en las categorías de Crónica y la de Nuevas Tecnologías de la Comunicación. También, el Premio de Periodismo Eugenio Espejo en la categoría de Nuevas Tecnologías en Comunicación y el Premio Innovación de La Posta. Además de publicaciones periodísticas, escribió dos novelas cortas de ficción.

El nuevo Director tiene la tarea de reconfigurar los procesos para adaptarse a la realidad de las audiencias, que requieren más información de calidad en múltiples formatos y en distintos canales de distribución. Los recursos son limitados, por ahora, pero los cambios ayudarán a arribar a días más prósperos.

La Redacción emprenderá una nueva forma de elaborar los contenidos para todas las plataformas (impreso, web y redes sociales). Habrá una reorganización interna más acorde con nuestros medios, su temporalidad y mecanismos de distribución. Pero seguramente pronto la tecnología, el negocio y los lectores nos enseñarán que debemos explorar otros caminos, para mantenernos con relevancia y credibilidad.

Reiteramos nuestro compromiso con todos nuestros lectores y recibimos todas las críticas, ellas nos nutren para mejorar.